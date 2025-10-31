El mercado estima que BBVA endulzará el fracaso de la opa con una recompra de acciones de entre 3.000 y 5.000M

La entidad espera la aprobación del BCE para lanzar una segunda recompra de acciones post-opa, con estimaciones de hasta 5.000 millones de euros.

BBVA ha iniciado un programa de recompra de acciones por 993 millones de euros, como parte de su plan de retribución al accionista para 2024.

El banco ha registrado un beneficio neto récord de casi 8.000 millones de euros hasta septiembre, un 4,7% más que el año anterior.

BBVA planea una recompra de acciones entre 3.000 y 5.000 millones de euros para compensar el fracaso de la opa al Banco Sabadell.

BBVA quiere sacudirse las críticas por la opa fallida a Banco Sabadell a base de hacer crecer la acción con su hoja de ruta orgánica y repartiendo buena parte de los beneficios generados por la entidad a sus accionistas. Según los analistas, una gran recompra de acciones por entre 3.000 y 5.000 millones de euros estaría por llegar en próximas semanas.

El banco azul, que ha registrado un beneficio neto récord de casi 8.000 millones de euros hasta septiembre, un 4,7% más respecto al mismo periodo del año anterior, centra ahora su estrategia en el crecimiento de la banca digital en Italia y Alemania, lanzadas a finales de 2021 y en el verano de 2025, respectivamente.

Pero Carlos Torres y su equipo saben de la necesidad de endulzar a sus inversores por el fracaso de la opa al banco vallesano.

BBVA da comienzo este viernes al programa de recompra de acciones por un importe de 993 millones de euros anunciado a comienzos de año, que estaba pendiente de ejecutar, en el marco de su plan de retribución ordinaria al accionista correspondiente al ejercicio 2024.

Esta recompra forma parte de los 13.000 millones de euros que BBVA prevé distribuir entre sus accionistas a corto plazo (36.000 millones entre 2025 y 2028), a través de dividendos y programas de recompra de acciones.

Quinielas

Pero, como han mencionado en varias ocasiones tanto Carlos Torres como Onur Genç, el grupo vasco está pendiente de la aprobación del Banco Central Europeo (BCE) para lanzar una segunda recompra de acciones aún más grande, en esta ocasión ya en el marco de la post-opa.

El mercado ha empezado a hacer sus cábalas en relación a esta cuestión. Hace unos días, un informe de Morgan Stanley aventuraba que BBVA podría realizar una recompra de acciones de 3.000 millones de euros.

"Estimamos que esta recompra podría alcanzar los 3.000 millones, lo que le permitiría mantener la ratio CET1 en el 13%", en línea con sus bancos comparables, señalaba el informe de la entidad norteamericana. Morgan Stanley cree que esto mantendría la rentabilidad de la acción de BBVA en el 10% para 2026, incluyendo la recompra, y entre el 8,5% y el 9% para los siguientes años.

En cambio, Javier Cabrera, analista de XTB, indicaba ayer que, conforme a los cálculos de la firma, BBVA podría anunciar una recompra de más de 5.000 millones de euros y quedarse en sus niveles objetivos de ratio CET1, "aunque es probable que sean mucho más conservadores frente a un entorno de tipos más bajos".

"Pensamos que el mercado espera que el nuevo plan ronde los 3.000 millones de euros, por lo que cualquier cifra inferior podría tener un impacto negativo en la cotización de las acciones de BBVA", advierten desde XTB.

BBVA consiguió el miércoles entrar en el selecto club de los bancos europeos que capitalizan más de 100.000 millones de euros en bolsa, junto a HSBC, Santander y UBS. Llegó a los 102.500 millones. Pero con la caída de su acción ayer, que fue del 1,71%, se ha quedado al borde, en los 99.600 millones.