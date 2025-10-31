Gortázar, sobre la Ley de opas: "Hay que darle una vuelta y facilitar que las operaciones sean más rápidas"

Las claves nuevo Generado con IA Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, sugiere revisar la Ley de opas para agilizar procesos tras el intento fallido de BBVA y Sabadell. CaixaBank reporta un beneficio neto de 4.397 millones de euros en los primeros nueve meses de 2025, un aumento del 3,5% respecto al año anterior. Gortázar afirma que CaixaBank no busca nuevas adquisiciones y está satisfecho con su posición actual en el mercado español. CaixaBank experimenta un descenso en el margen de intereses, pero los ingresos por servicios y gestión patrimonial muestran un incremento significativo.

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, en relación con la opa fallida de BBVA a Sabadell, ha puesto el foco sobre la Ley de opas y el tiempo que dura el proceso. "Hay que darle una vuelta y facilitar que las operaciones sean más rápidas", ha asegurado.

Gortázar se ha pronunciado en estos términos en la presentación de los resultados de la entidad bancaria de los primeros nueve meses del año, en los que Caixabank ha obtenido un beneficio neto de 4.397 millones de euros entre enero y septiembre de 2025, tras crecer un 3,5% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior (4.248 millones).

En declaraciones a los medios, preguntado por si considera necesario reformular la ley de opas tras la operación fallida entre BBVA y Sabadell, el consejero delegado ha afirmado "el proceso ha sido muy largo por una fase dos de competencia que no entra en la Ley de opas". "Tenemos que tenerlo en cuenta, ha sido un año y medio" ha declarado.

Según ha resaltado, que el tiempo de la opa "se alargue" va a "desanimar" a que se produzcan estas operaciones. "Es un problema que no es fácil de resolver pero hay que trabajar en encontrar una solución", ha apuntado Gortázar.

Por otro lado, preguntado por si el fracaso de la opa va a hacer que estas operaciones desaparezcan a nivel nacional y europeo, el consejero delegado de CaixaBank "no cree" que esta tendencia de consolidación vaya a desaparecer.

"En la eurozona, el sistema bancario tiene una cierta presión de consolidación porque en los últimos meses ha habido operaciones que no se han cerrado. No creo que esa tendencia de consolidación vaya a desaparecer, nuestra experiencia es que hay una creación de valor importante", ha asegurado.

En cuanto a CaixaBank, Gortázar ha comunicado que la entidad bancaria no valora en estos momentos "ninguna oportunidad de adquisición". "Estamos en la posición que queríamos estar", ha detallado.

"Hemos hecho los deberes, somos una entidad con grandísima escala y tenemos una posición envidiable para competir, no necesitamos ninguna operación", ha asegurado en cuanto a las operaciones a nivel nacional.

A nivel europeo, ha detallado que "fuera de España no vemos ninguna operación que permita la creación de valor". "Nuestro objetivo está centrado en los mercados que operamos", ha subrayado.

Además, Gortázar ha afirmado que "no sabe" si la opa beneficia o no a CaixaBank. "No sé si nos beneficia, no nos hemos preocupado mucho por la opa, queremos crecer y dar un mejor servicio. No es un factor que nos esté cambiando, lo hemos seguido a título anecdótico", ha reconocido.

Preguntado sobre el traslado de las sedes de Criteria y La Fundación a Catalunya, sobre un posible traslado del banco, Gortázar ha asegurado que "no hay ningún cambio previsto". "Estamos en Valencia de forma indefinida", ha recalcado

Cuenta de resultados

La evolución interanual de la cuenta de resultados refleja, como lo hacía en la primera mitad del año, "la reducción de los tipos de interés de mercado, compensado en parte por mayores volúmenes de inversión".

Así, el margen de intereses de CaixaBank se sitúa en 7.957 millones de euros en los primeros nueve meses del ejercicio, lo que representa un descenso del 4,9% respecto al mismo periodo de 2024. En todo caso, la evolución trimestral del margen de intereses ya muestra una tendencia positiva, con un alza del 1,4% en el tercer trimestre con respecto al segundo.

Por su parte, los ingresos por servicios de la entidad (gestión patrimonial, seguros de protección y comisiones bancarias) crecen un 5,7%, hasta alcanzar 3.883 millones de euros.

En detalle, los ingresos por gestión patrimonial suben un 13,4% (hasta 1.484 millones) "gracias al aumento del volumen gestionado". Los ingresos por seguros de protección se elevan un 2,2% (hasta 873 millones).

En el caso de las comisiones bancarias, aumentan un 0,9% (hasta 1.526 millones) gracias al sólido crecimiento en banca mayorista (+39,1%), ya que las comisiones bancarias recurrentes bajan un 4,6%, entre otros factores, por los programas de fidelización.

Los ingresos por dividendos caen un 40,8% en tasa interanual, hasta 59 millones de euros entre enero y septiembre, al recogerse el año pasado el dividendo de Telefónica (cuya participación fue vendida en su totalidad en el segundo trimestre de 2024).

Mientras, los resultados atribuidos de entidades valoradas por método de la participación son de 265 millones de euros (+18,4%).

Respecto al margen bruto (ingresos totales), CaixaBank cierra septiembre en 12.118 millones de euros, con un incremento del 2,8% en tasa interanual, y los gastos de administración y amortización aumentan un 5,2%, hasta 4.798 millones de euros. De esta manera, el margen de explotación alcanza 7.319 millones en los nueve primeros meses de 2025, un 1,2% más en tasa interanual.