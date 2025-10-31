CaixaBank logra un beneficio de 4.397 millones al cierre de septiembre de 2025, un 3,5% más que el año anterior

Las claves nuevo Generado con IA CaixaBank reporta un beneficio neto de 4.397 millones de euros hasta septiembre de 2025, incrementando un 3,5% respecto al año anterior. El margen de intereses de CaixaBank disminuyó un 4,9% interanual, aunque mostró un crecimiento trimestral positivo del 1,4%. Los ingresos por servicios de CaixaBank crecieron un 5,7%, impulsados por un aumento significativo en la gestión patrimonial y seguros de protección.

El grupo CaixaBank ha obtenido un beneficio neto de 4.397 millones de euros entre enero y septiembre de 2025, tras crecer un 3,5% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior (4.248 millones).

Así lo ha comunicado este viernes la entidad financiera, que ha atribuido la cifra a "la positiva evolución del negocio, impulsada por una intensa actividad comercial en un entorno de contención de los tipos de interés".

CaixaBank, según ha precisado, presta servicio a 20,6 millones de clientes en España y Portugal a través de una red de alrededor de 4.100 oficinas y cuenta con más de 660.000 millones de euros en activos.

"La entidad gana clientes netos en España un trimestre más, donde mantiene elevadas cuotas de mercado gracias a su vocación de servicio al cliente, junto con una plataforma única de distribución omnicanal y con capacidad multiproducto que evoluciona constantemente para anticiparse a las necesidades y preferencias de los distintos segmentos", ha destacado.

"Avanzamos con fuerza en línea con nuestros dos grandes ejes estratégicos, el crecimiento sostenido de la actividad y la transformación del Grupo, mediante la adopción de tecnologías innovadoras que potencian nuestra actividad comercial y mejoran el servicio al cliente", ha valorado el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.

"Entre las iniciativas más destacadas se encuentran los portales Facilitea, nuestra participación en el consorcio europeo para crear una stablecoin y el programa de reembolso cashback", ha subrayado

Según Gortázar, gracias a "la rentabilidad alcanzada" y a la "sólida posición financiera", el banco ha facilitado "financiación a 240.000 familias y empresas".

"Reforzamos nuestro compromiso con la sociedad y la sostenibilidad, y garantizamos una retribución adecuada a nuestros accionistas, una parte significativa de la cual revierte directamente en la sociedad a través de los dividendos que reciben la Fundación la Caixa y el FROB", ha dicho.

Cuenta de resultados

La evolución interanual de la cuenta de resultados refleja, como lo hacía en la primera mitad del año, "la reducción de los tipos de interés de mercado, compensado en parte por mayores volúmenes de inversión".

Así, el margen de intereses de CaixaBank se sitúa en 7.957 millones de euros en los primeros nueve meses del ejercicio, lo que representa un descenso del 4,9% respecto al mismo periodo de 2024. En todo caso, la evolución trimestral del margen de intereses ya muestra una tendencia positiva, con un alza del 1,4% en el tercer trimestre con respecto al segundo.

Por su parte, los ingresos por servicios de la entidad (gestión patrimonial, seguros de protección y comisiones bancarias) crecen un 5,7%, hasta alcanzar 3.883 millones de euros.

En detalle, los ingresos por gestión patrimonial suben un 13,4% (hasta 1.484 millones) "gracias al aumento del volumen gestionado". Los ingresos por seguros de protección se elevan un 2,2% (hasta 873 millones).

En el caso de las comisiones bancarias, aumentan un 0,9% (hasta 1.526 millones) gracias al sólido crecimiento en banca mayorista (+39,1%), ya que las comisiones bancarias recurrentes bajan un 4,6%, entre otros factores, por los programas de fidelización.

Los ingresos por dividendos caen un 40,8% en tasa interanual, hasta 59 millones de euros entre enero y septiembre, al recogerse el año pasado el dividendo de Telefónica (cuya participación fue vendida en su totalidad en el segundo trimestre de 2024).

Mientras, los resultados atribuidos de entidades valoradas por método de la participación son de 265 millones de euros (+18,4%).

Respecto al margen bruto (ingresos totales), CaixaBank cierra septiembre en 12.118 millones de euros, con un incremento del 2,8% en tasa interanual, y los gastos de administración y amortización aumentan un 5,2%, hasta 4.798 millones de euros. De esta manera, el margen de explotación alcanza 7.319 millones en los nueve primeros meses de 2025, un 1,2% más en tasa interanual.

Como en trimestres anteriores, la evolución del resultado se ve impactada por la contabilización del Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones.

En 2024 se registró la totalidad del gravamen a la banca, que ascendió a 493 millones, en el primer trimestre del año. Sin embargo, en 2025 el Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones se contabiliza de manera lineal por trimestres (148 millones en el primero y segundo y 150 millones en el tercero).

Así, si se hubiera registrado el gravamen a la banca de manera lineal a lo largo de 2024 (123 millones por trimestre) el crecimiento del beneficio sería del 0,6%.

CaixaBank, además, "mantiene una adecuada rentabilidad, con el ROE (12 meses) en el 15,2% (14,9% si se asume el devengo lineal en 2024 del gravamen a la banca), por encima del 14,4% de septiembre de 2024". La ratio de eficiencia (12 meses), por su parte, se mantiene en el 39,2%.