BBVA se resarce de la opa a Sabadell al entrar en el 'club' de los bancos europeos que cotizan más de 100.000M en bolsa

BBVA alcanzó una capitalización de 102.500 millones de euros, superando el umbral de los 100.000 millones tras presentar resultados positivos en el tercer trimestre.

Carlos Torres y Onur Genç, líderes de BBVA, mantienen el respaldo del consejo tras el fracaso de la opa, y el banco se centra en un ambicioso plan de crecimiento orgánico.

El fracaso de la opa de BBVA al Banco Sabadell solo alcanzó el 25,33% de aceptaciones, sin llegar al mínimo requerido.

BBVA entra en el selecto grupo de bancos europeos que cotizan más de 100.000 millones de euros en bolsa, acompañando a HSBC, Santander y UBS.

BBVA se resarce de su fallida opa a Banco Sabadell hace dos semanas, y en plena presentación de resultados del tercer trimestre, entrando en el selecto club de los bancos europeos que capitalizan en bolsa más de 100.000 millones de euros.

Un grupo de pocos elegidos comandado por HSBC (240.000 millones de euros) y donde también están presentes Santander (134.000 millones), que lo logró por primera vez en 2015 y en marzo de este año reconquistó la cota perdida, y UBS (110.000 millones).

De esta forma, los dos bancos españoles equivalen al 40%, aproximadamente, de la capitalización conjunta de estos cuatro colosos europeos que, no obstante, aún siguen alejados por tamaño de la gran banca americana o asiática.

CaixaBank, el mayor banco local en España, capitaliza en los parqués unos 64.000 millones de euros, todavía algo lejos de la cota psicológica de los 100.000 millones.

Cabe recordar que BBVA fracasó en su intento de controlar el Sabadell al obtener solamente el 25,33% de aceptaciones con su oferta, por lo que ésta quedó invalidada al no llegar al mínimo de canjes recogido en el folleto.

Ni Carlos Torres, presidente del banco azul, ni Onur Genç, su consejero delegado, dimitieron por el fiasco, alegando que tienen el respaldo del consejo de administración y de la junta de accionistas.

Torres ha tenido diferentes reuniones en estos días tanto con la red comercial como con algunos equipos de directivos sénior para transmitirles tranquilidad tras el fiasco de la opa, agradecerles su trabajo en los 17 meses de proceso y reiterarles el ambicioso proyecto orgánico de crecimiento -y dividendos- que tiene el banco por delante.

Resultados bancarios

Y el hito de los 100.000 millones en los parqués le sirve al presidente como bálsamo para con su plantilla. Despejadas las primeras dudas tras el portazo a la opa, los inversores tienen expectativas crecientes sobre el futuro del banco vasco.

BBVA cruza el Rubicón de los 100.000 millones en bolsa -concretamente, ya capitaliza 102.500 millones de euros- tras haber presentado resultados antes Bankinter y su máximo rival español a nivel internacional, Santander.

Bankinter ha ganado 812 millones de euros hasta septiembre, un 11% más que hace doce meses, y Santander ha batido récord con un beneficio neto de 10.337 millones, un 11% superior con respecto al mismo periodo del año anterior.

Tras BBVA este jueves, el viernes llegará el turno de CaixaBank y Unicaja, mientras que Banco Sabadell presentará sus cifras al mercado el 13 de noviembre, dando por concluida la ronda de resultados bancarios del tercer trimestre.