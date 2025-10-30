BBVA registra un beneficio récord de casi 8.000 millones hasta septiembre, un 4,7% más

Los ingresos totales de BBVA entre enero y septiembre aumentaron un 3,7%, sumando 27.136 millones de euros, con los ingresos por intereses netos representando una parte significativa.

El margen de intereses de BBVA creció un 2%, alcanzando los 19.246 millones de euros, mientras que las comisiones netas aumentaron un 5,5% hasta los 6.071 millones de euros.

BBVA obtuvo un beneficio neto atribuido de 7.978 millones de euros en el conjunto de los primeros nueve meses de 2025, lo que supone un incremento del 4,7 % más que en el mismo periodo de 2024, gracias al crecimiento del crédito y los ingresos recurrentes.

El margen de intereses de la entidad, que ha comunicado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sus resultados, creció un 2%, hasta los 19.246 millones de euros, mientras que las comisiones netas alcanzaron los 6.071 millones, un 5,5% más que un año antes.

Por su parte, los ingresos totales (margen bruto) de BBVA entre enero y septiembre crecieron un 3,7%, hasta los 27.136 millones de euros.

Los gastos de personal en el periodo fueron de 5.592 millones de euros, un 2,7% más, al tiempo que el resto de gastos de administración fue de 3.640 millones, un 0,5% más. El impacto negativo de las amortizaciones se mantuvo prácticamente estable en 1.128 millones de euros.

Entre enero y septiembre, el banco contabilizó un cargo de 4.328 millones de euros por deterioro de activos financieros no valorados a valor razonable, un 1,1% más. También más que duplicó sus provisiones, hasta 233 millones de euros.

La entidad también captó la cifra récord de 8,7 millones de nuevos clientes, el 66% de los cuales accedió al banco por canales digitales. Gracias a esto, la base de clientes activos superó los 80 millones a cierre del tercer trimestre de 2025.

La rentabilidad sobre capital tangible (RoTE, por sus siglas en inglés) fue del 19,7% al cierre del noveno mes del año, cuatro décimas menos interanualmente. En cambio, el coste del riesgo bajo en siete décimas, hasta el 1,35%, y la ratio de capital CET1 se situó en el 13,42%, 58 puntos básicos más.

Recompra de acciones

A 30 de septiembre de 2025, el balance de BBVA estaba valorado en 813.063 millones de euros, un 5,7% más que un año antes. De esa cifra, los préstamos y anticipos a la clientela crecieron un 5,7% también, hasta 436.165 millones de euros.

La cartera de crédito a particulares subió un 9%, hasta 185.250 millones de euros, especialmente por un alza del 14,8% del crédito al consumo. De su lado, la cartera de crédito a empresas avanzó un 16,2%, hasta los 222.487 millones de euros.

La entidad también ha anunciado que este viernes iniciará el programa de recompra de acciones por un importe de 993 millones de euros anunciado a comienzos de año, que estaba pendiente de ejecutar, en el marco de su plan de retribución ordinaria al accionista correspondiente al ejercicio 2024.

"Mirando al futuro, seguimos ejecutando con determinación nuestro plan estratégico para alcanzar los ambiciosos objetivos financieros que nos hemos marcado para el periodo 2025-2028. Esta hoja de ruta consolidará aún más nuestro liderazgo en crecimiento y rentabilidad en la banca europea", ha destacado el consejero delegado de BBVA, Onur Genç.

Respecto a la evolución de su negocio por países, México lidera con 3.875 millones de euros entre enero y septiembre, un 7,6% menos. El margen bruto en el país alcanzó los 11.124 millones, un 4,4% menos.

Mientras que en Turquía registró un beneficio neto atribuido fue de 648 millones de euros, un 49,7% más. El margen bruto se expandió un 33%, hasta los 3.776 millones de euros.

En el resto de países de Latinoamérica donde BBVA está presente, el beneficio conjunto fue de 585 millones de euros, un 24,2% más, al tiempo que el resto de negocios aportó unas ganancias de 481 millones (+17,6%).