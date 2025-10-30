BBVA centra su estrategia en el crecimiento de la banca digital en Italia y Alemania tras el fiasco de la opa a Sabadell

BBVA reporta un beneficio récord de casi 8.000 millones de euros hasta septiembre, y se une a los bancos europeos con una capitalización superior a 100.000 millones de euros.

El banco digital de BBVA en Italia, lanzado a finales de 2021, ha superado las expectativas de captación de clientes, motivando su expansión a Alemania.

BBVA se enfoca en la expansión de su banca digital en Italia y Alemania tras el intento fallido de adquirir Banco Sabadell.

BBVA da por "cerrado" el capítulo de la opa fallida sobre Banco Sabadell y ahora centra su estrategia en el crecimiento orgánico de su negocio de banca digital en Italia y Alemania.

El banco digital de BBVA en Italia fue lanzado a finales de 2021. Su éxito ha sido significativo, superando los objetivos iniciales de captación de clientes, por lo que este modelo ha inspirado el lanzamiento el pasado junio de su banco digital en Alemania.

Así lo ha expresado Onur Genç, consejero delegado de BBVA, en la rueda de prensa posterior a la presentación de los resultados del tercer trimestre, donde el banco vasco ha registrado un beneficio récord de casi 8.000 millones de euros hasta septiembre, un 4,7% más en términos interanuales.

Y después de haber entrado en el selecto club de los bancos europeos que capitalizan más de 100.000 millones de euros en bolsa, junto a HSBC, Santander y UBS.

"Nuestro foco está en Italia y Alemania. Acabamos de empezar, son mercados muy grandes y el objetivo es el crecimiento de la banca digital", ha remarcado Genç.

Preguntado por los efectos del fracaso de la opa, el CEO de BBVA ha aseverado que "estamos muy motivados para seguir ganando cuota de mercado, y confío plenamente en nuestros equipos", al tiempo que "no necesitamos una nueva ofensiva comercial tras la opa, porque ya la tenemos".

En relación al avance de la acción tras la confirmación del portazo de los accionistas del Sabadell, ha señalado que "saliera o no la opa, teníamos previsto que nuestra acción subiría como lo está haciendo". Si bien hoy el mercado le está castigando con una caída de más del 2%.

Dividendos y recompras de acciones

El ejecutivo ha profundizado en el mensaje que también ha trasladado Carlos Torres tanto pública como internamente: "Estamos en el mejor momento para BBVA y ya no queremos distracciones. Para nuestros accionistas, lo mejor es pasar página. Nosotros hemos pasado página. Seguimos adelante con nuestro plan estratégico de crecimiento, dividendos y recompras de acciones, y centrados en ejecutarlo con más motivación incluso".

BBVA da comienzo este viernes, 31 de octubre, al programa de recompra de acciones por un importe de 993 millones de euros anunciado a comienzos de año, que estaba pendiente de ejecutar, en el marco de su plan de retribución ordinaria al accionista correspondiente al ejercicio 2024. Esta recompra forma parte de los 13.000 millones de euros que BBVA prevé distribuir entre sus accionistas a corto plazo (36.000 millones entre 2025 y 2028), a través de dividendos y programas de recompra de acciones.

Sobre su continuidad y la de Torres al frente del banco, Genç ha recordado que "nuestro futuro no dependía para nada del resultado de la opa". En este sentido, "el consejo de administración ha expresado su apoyo unánime a las decisiones tomadas en la opa".

De hecho, e hilando su guiño a los accionistas con el hito de los 100.000 millones de euros en bolsa, el turco ha afirmado que "nuestros accionistas estarán contentos los próximos años si vamos cumpliendo la estrategia como hasta ahora".

Ley de opas

Una estrategia en la que ha descartado operaciones corporativas a corto plazo. Ni de compra (en España o fuera), ni de venta, pese a los rumores de que podría desprenderse de Garanti en Turquía.

Eso sí, el CEO de BBVA ha dejado espacio para sumarse a la petición implícita o explícita de organismos como la CNMV y el Banco de España y bancos como Bankinter o Santander sobre que el Ministerio de Economía inicie una reforma de la ley de opas para actualizarla en su redacción y en su interpretación.

"Ya hay muchas voces que están pidiendo esa reforma o están hablando de esto", en referencia a la ley de opas. "Estaría justificado analizarlo", ha reconocido Genç.