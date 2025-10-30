Aprender a manejar el dinero, una asignatura pendiente

ABANCA y Afundación se suman a la celebración del Día Nacional de Educación Financiera y proponen distintas iniciativas para mejorar los conocimientos financieros de la población española

Las claves nuevo Generado con IA Solo el 18% de los europeos tiene conocimientos financieros altos, según el Eurobarómetro de 2023. ABANCA y Afundación fomentan la educación financiera con programas y actividades dirigidas a estudiantes y personas mayores. La exposición interactiva Ítaca utiliza La Odisea como metáfora para enseñar finanzas. Nuevos programas como Money Sport y Los guardianes del tesoro buscan integrar la educación financiera en la vida diaria de jóvenes y deportistas.

Contar con una buena educación financiera es fundamental para desenvolverse con seguridad en la vida diaria. Estos conocimientos nos ayudan a comprender cómo manejar el dinero, ahorrar, saber invertir o elegir un préstamo. Además, nos permiten utilizar de manera adecuada los productos y servicios bancarios. Gracias a estas habilidades podremos tomar decisiones financieras informadas y adoptar medidas efectivas para mejorar nuestro bienestar. Sin embargo, es una materia que aún tenemos pendiente.

Según revela el Eurobarómetro presentado por la Comisión Europea en julio de 2023, sólo el 18% de la ciudadanía europea muestra un nivel alto de conocimientos financieros. El 64% muestra un nivel medio y el 18% restante un nivel bajo.

Conscientes de esta realidad, ABANCA y Afundación (su obra social) se han sumado un año más a la celebración del Día Nacional de Educación Financiera –que se celebró el 6 de octubre– promovida por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este programa, que ya cuenta con una década de trayectoria, reúne distintas actividades para mejorar los conocimientos financieros de personas de todas las edades, aunque pone especial atención en estudiantes y personas mayores.

Cada año llega a más gente gracias a la combinación de actividades presenciales y digitales. El curso pasado, sus iniciativas llegaron a 208.846 participantes.

Viajar por Ítaca para aprender sobre finanzas

Entre las propuestas más innovadoras, destaca la exposición interactiva Ítaca. Un viaje por la educación financiera de ABANCA y Afundación, que fue presentada este mes en A Coruña y recorrerá otras ciudades en 2026.

Esta iniciativa pionera utiliza los personajes y situaciones de La Odisea como metáforas de los retos financieros que nos encontramos a lo largo de nuestra vida, como la inflación o las dificultades económicas que puedan surgir.

El visitante se embarca en una aventura con Ulises –símbolo de la mitología griega por su ingenio y capacidad para superar cualquier reto– sorteando obstáculos, gestionando riesgos y tomando decisiones clave para regresar a Ítaca.

El recorrido permite entender la importancia de evaluar nuestras elecciones para aprovechar las oportunidades y minimizar los riesgos.

Los dioses también cobran protagonismo en esta aventura, simbolizan a los asesores y expertos financieros que nos ayudan a tomar mejores decisiones.

Asimismo, la muestra explora la economía conductual, revelando cómo las emociones y los sesgos psicológicos influyen más de lo que creemos en el manejo del dinero. En el ágora financiera, personajes como Atenea, Calipso o Penélope nos acompañan para mostrarnos cómo pensamos, sentimos y decidimos en el terreno económico.

Aprender sobre finanzas jugando

Siguiendo esa misma línea educativa y coincidiendo con el Día de la Educación Financiera, ABANCA y Afundación han lanzado las nuevas ediciones de sus tres programas digitales dirigidos a estudiantes de Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP Básica: Segura-Mente, La loca aventura del ahorro y Pon tu dinero a salvo.

Estas tres iniciativas hacen que aprender sobre finanzas sea algo práctico y entretenido. A través de juegos y recursos digitales, familiarizan al alumnado sobre temas como el ahorro, la planificación o la ciberseguridad.

ABANCA también continúa apoyando el programa Young Business Talents, una emocionante simulación empresarial en la que los jóvenes pueden ponerse al frente de su propia empresa virtual. El año pasado participaron más de 11.000 estudiantes de toda España.

A lo largo del mes de octubre, en el blog Cuentas claras de la entidad se organiza el concurso La Galaxia Financiera. Todo aquel que quiera puede participar, poner a prueba sus conocimientos financieros y ganar hasta tres tarjetas de regalo.

Ayudar a las personas mayores, uno de los pilares del programa

En la actualidad, gracias a la digitalización casi cualquier tipo de operación bancaria se puede realizar digitalmente. Pero, lo que es en general una ventaja puede suponer un problema, por ejemplo, para las personas mayores.

En un estudio de 2022, Funcas aseguraba que este colectivo estaba más expuesto a los riesgos financieros de robo y fraude y exclusión. Desde ABANCA, trabajan para favorecer su inclusión financiera, ofreciendo el apoyo y la formación necesarios para que puedan adaptarse a la digitalización.

Las propuestas dirigidas a las personas mayores se llevan a cabo en los Espazos +60 de Afundación y llegan también a las zonas más rurales gracias a un plan de formación impulsado por el banco junto con ayuntamientos de Galicia y León y entidades sociales como la Cruz Roja.

Los talleres están centrados en enseñar a utilizar los cajeros automáticos y la banca móvil, además de ofrecer consejos para evitar fraudes y mejorar la seguridad online. A lo largo de este mes de octubre están previstas doce sesiones en diferentes municipios.

Nuevos programas en colaboración con Funcas

ABANCA participa por séptimo año consecutivo en el programa Funcas Educa, promovido por CECA y Funcas, que apoya proyectos para mejorar la educación financiera de los españoles.

En esta edición, el banco lanza dos iniciativas innovadoras que combinan aprendizaje, diversión y práctica real.