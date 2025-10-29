Santander se une a la petición de bancos y organismos para actualizar la ley de opas tras el tropiezo de BBVA con Sabadell

Héctor Grisi, consejero delegado de Grupo Santander, aboga por leyes dinámicas que se adapten a las circunstancias del mercado.

La CNMV, el Banco de España y Bankinter también han solicitado una revisión de la ley de opas para mejorar su redacción e interpretación.

Banco Santander se une a la petición de revisar la ley de opas en España tras el fracaso de la opa de BBVA sobre Sabadell.

Tras las sugerencias de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España de que la ley de opas en España sea revisada en su redacción y en su interpretación tras la opa fallida de BBVA a Banco Sabadell, y después de la petición expresa de Bankinter para que así se haga, Banco Santander también se une a esta ola de cambio.

Héctor Grisi, consejero delegado de Grupo Santander, ha señalado en la rueda de prensa posterior a los resultados del tercer trimestre (con beneficio récord de 10.337 millones de euros hasta septiembre, un 11% más) que "las leyes tienen que ser dinámicas y adaptarse a las circunstancias del mercado".

En referencia a la operación fracasada de BBVA sobre Sabadell, ha dicho que "la opa fue muy larga" y, por tanto, para futuras transacciones "ayudaría el tener un procedimiento más eficiente y claro para todo el mundo".

Preguntado por posibles operaciones bancarias donde el Santander sea protagonista, tanto en España como fuera de nuestras fronteras, Grisi ha descartado el crecimiento inorgánico más allá de la propia integración de TSB en Reino Unido -cuya autorización espera obtenerse en el primer trimestre de 2026- y ha remarcado la hoja de ruta orgánica que tiene establecida el grupo.

"En España, no tiene sentido ninguna integración", ha afirmado tajante el mexicano. Nuestro país representa el 30% del negocio mundial de Grupo Santander. A este respecto, en palabras de Grisi, "queremos ser no el banco más grande, sino el mejor".

Y, en términos internacionales, "sólo vamos a realizar adquisiciones complementarias en los mercados donde estamos para hacer a nuestros negocios mejores". "No tenemos planes para irnos a ningún otro país", ha enfatizado Grisi con respecto a los rumores del mercado de que Santander podría estar valorando la compra de ABN Amro en Holanda, que ha tachado de infundados.

La mano derecha de Ana Botín ha justificado la compra de TSB a Banco Sabadell en Reino Unido porque "complementa a Santander UK en el norte de las islas, por ejemplo, en Escocia, donde nosotros no tenemos presencia". Y ha establecido en tres años el periodo que tardará el grupo en "hacer el banco [británico] mucho mejor de lo que es hoy".

Hipotecas

Volviendo a España, el CEO también ha destacado que no piensan competir de manera "irracional" en el negocio de hipotecas (con tipos por debajo incluso del Euríbor de referencia), aunque eso suponga perder cuota.

En estos momentos, Santander mantiene una cuota de mercado en hipotecas del 11%, y su meta sería acercarse a niveles del 15 al 20% en España.

"Los precios no es que estén altos, es que falta oferta de vivienda. Falta inversión en el desarrollo de vivienda para que los precios se pongan dónde se tienen que poner. Así funcionan los mercados, se ajustan automáticamente", ha recordado a los medios.