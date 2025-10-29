Santander registra un beneficio récord de 10.337 millones hasta septiembre, un 11% más

Los ingresos por comisiones del Santander ascendieron a 10.011 millones de euros, mientras que el margen de interés, pese a descender un 2,5% en euros corrientes, aumentó un 3% en euros constantes.

El banco alcanzó su mejor resultado histórico para este periodo gracias a un aumento del margen de intereses y niveles récord de ingresos por comisiones.

Banco Santander obtuvo un beneficio neto atribuido de 10.337 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, un 11% más que en el mismo periodo del año anterior.

Se trata del mejor resultado del banco para este periodo, según ha informado la entidad en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La entidad resalta que estos resultados se apoyaron en una buena evolución del margen de intereses, niveles récord de ingresos por comisiones y nuevas mejoras de eficiencia, con una mayor calidad crediticia.

Los ingresos se situaron en 46.277 millones de euros, estables en euros corrientes, pero un 4% superiores en euros constantes, gracias a unos ingresos por comisiones récord (10.011 millones de euros).

Por su parte, el margen de interés descendió un 2,5% en euros corrientes, hasta los 33.816 millones, aunque en euros constantes (y excluido Argentina) aumentó un 3%.

La rentabilidad sobre capital tangible (RoTE) se situó en el 16,1%, con un incremento de 0,7 puntos porcentuales (post-AT1). El beneficio por acción era de 0,66 euros a cierre de septiembre (+16%) y el valor contable tangible (TNAV) por acción de 5,56 euros.

En cuanto a la solvencia, la ratio CET 1 fully loaded se queda en el 13,1%, por encima del suelo del 13% por encima del cual distribuirá a sus accionistas todo el exceso de capital con recompras de acciones.

Dividendo

Respecto al dividendo, el banco que preside Ana Botín confirmó que pagará en noviembre un dividendo a cuenta en efectivo de 11,5 céntimos de euro por acción con cargo a los resultados de 2025, un 15% más que el dividendo equivalente del año pasado.

"Hemos crecido más de siete millones de nuevos clientes y aumentado la rentabilidad por encima del 16%, con un crecimiento del 16% del beneficio por acción. Todo ello refleja la fortaleza de nuestro modelo de negocio, la disciplina en el crecimiento rentable y las ventajas de nuestra escala global", ha subrayado la presidenta de Santander, Ana Botín.

Cabe destacar que la ratio de morosidad mejoró hasta el 2,92%, con un descenso de 14 puntos básicos y la ratio de cobertura se situó en el 67%.

En cuanto al balance, los recursos de clientes crecieron un 0,9% en euros corrientes, hasta los 1,33 billones de euros. Esta cifra incluye fondos de inversión de pensiones y patrimonios administrados.

Los depósitos cayeron un 1,9% en euros corrientes, hasta los 1,04 billones, mientras que los préstamos declinaron un 3,8% en los nueve primeros meses, situándose a cierre del periodo en los 1,06 billones de euros.

Por negocios, la banca minorista o 'retail' aumentó sus ganancias un 9% (5% en euros corrientes); el segmento de consumo, un 6% (4% en euros corrientes) y la banca corporativa y de inversión, un 10% (6% en euros corrientes).

Por geografías

Mientras que la gestión de activos, aumentó un 21% (17% en euros corrientes) y el negocio de pagos, un 62% incluso tras aislar el efecto de los cargos del segundo trimestre de 2024 (un 269% en euros corrientes e incluyendo el efecto de los cargos).

Por geografías, España fue el principal negocio por generación de beneficios: casi un 14% más en euros corrientes, hasta alcanzar los 3.233 millones de euros a cierre de septiembre.

Santander destaca también Brasil, que redujo sus ganancias un 10%, hasta los 1.589 millones de euros. También redujo sus beneficios en México casi un 2% en euros corrientes, hasta los 1.211 millones de euros, caída similar a la registrada en el negocio británico.