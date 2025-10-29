Santander registra un beneficio récord de 10.337 millones hasta septiembre, un 11% más
La entidad resalta que estos resultados se apoyaron en una buena evolución del margen de intereses.
Banco Santander logró un beneficio neto de 10.337 millones de euros en los primeros nueve meses de 2025, un 11% más que en el mismo periodo del año anterior.
El banco alcanzó su mejor resultado histórico para este periodo gracias a un aumento del margen de intereses y niveles récord de ingresos por comisiones.
Los ingresos por comisiones del Santander ascendieron a 10.011 millones de euros, mientras que el margen de interés, pese a descender un 2,5% en euros corrientes, aumentó un 3% en euros constantes.
Se trata del mejor resultado del banco para este periodo, según ha informado la entidad en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La entidad resalta que estos resultados se apoyaron en una buena evolución del margen de intereses, niveles récord de ingresos por comisiones y nuevas mejoras de eficiencia, con una mayor calidad crediticia.
Los ingresos se situaron en 46.277 millones de euros, estables en euros corrientes, pero un 4% superiores en euros constantes, gracias a unos ingresos por comisiones récord (10.011 millones de euros).
Por su parte, el margen de interés descendió un 2,5% en euros corrientes, hasta los 33.816 millones, aunque en euros constantes (y excluido Argentina) aumentó un 3%.
La rentabilidad sobre capital tangible (RoTE) se situó en el 16,1%, con un incremento de 0,7 puntos porcentuales (post-AT1). El beneficio por acción era de 0,66 euros a cierre de septiembre (+16%) y el valor contable tangible (TNAV) por acción de 5,56 euros.
En cuanto a la solvencia, la ratio CET 1 fully loaded se queda en el 13,1%, por encima del suelo del 13% por encima del cual distribuirá a sus accionistas todo el exceso de capital con recompras de acciones.
Dividendo
Respecto al dividendo, el banco que preside Ana Botín confirmó que pagará en noviembre un dividendo a cuenta en efectivo de 11,5 céntimos de euro por acción con cargo a los resultados de 2025, un 15% más que el dividendo equivalente del año pasado.
"Hemos crecido más de siete millones de nuevos clientes y aumentado la rentabilidad por encima del 16%, con un crecimiento del 16% del beneficio por acción. Todo ello refleja la fortaleza de nuestro modelo de negocio, la disciplina en el crecimiento rentable y las ventajas de nuestra escala global", ha subrayado la presidenta de Santander, Ana Botín.
Cabe destacar que la ratio de morosidad mejoró hasta el 2,92%, con un descenso de 14 puntos básicos y la ratio de cobertura se situó en el 67%.
En cuanto al balance, los recursos de clientes crecieron un 0,9% en euros corrientes, hasta los 1,33 billones de euros. Esta cifra incluye fondos de inversión de pensiones y patrimonios administrados.
Los depósitos cayeron un 1,9% en euros corrientes, hasta los 1,04 billones, mientras que los préstamos declinaron un 3,8% en los nueve primeros meses, situándose a cierre del periodo en los 1,06 billones de euros.
Por negocios, la banca minorista o 'retail' aumentó sus ganancias un 9% (5% en euros corrientes); el segmento de consumo, un 6% (4% en euros corrientes) y la banca corporativa y de inversión, un 10% (6% en euros corrientes).
Por geografías
Mientras que la gestión de activos, aumentó un 21% (17% en euros corrientes) y el negocio de pagos, un 62% incluso tras aislar el efecto de los cargos del segundo trimestre de 2024 (un 269% en euros corrientes e incluyendo el efecto de los cargos).
Por geografías, España fue el principal negocio por generación de beneficios: casi un 14% más en euros corrientes, hasta alcanzar los 3.233 millones de euros a cierre de septiembre.
Santander destaca también Brasil, que redujo sus ganancias un 10%, hasta los 1.589 millones de euros. También redujo sus beneficios en México casi un 2% en euros corrientes, hasta los 1.211 millones de euros, caída similar a la registrada en el negocio británico.