ING ficha en Santander al sucesor de Tolcheff en su banca corporativa y de inversión: Alfonso Moreno

Con más de 20 años de experiencia, Alfonso Moreno ha trabajado en Santander CIB, ocupando roles clave en M&A y financiación de adquisiciones.

Moreno se incorporará oficialmente a ING en marzo de 2026 y formará parte del Comité de Dirección de la entidad en ambos países.

Alfonso Moreno será el nuevo director general de Banca Corporativa e Inversión de ING en España y Portugal, sucediendo a Alfonso Tolcheff.

ING ya tiene responsable para su área de Banca Corporativa e Inversión en España y Portugal, la cual antes estaba dirigida por Alfonso Tolcheff, actual consejero delegado de la entidad. El banco naranja ha fichado en Santander CIB a Alfonso Moreno como nuevo director general para este negocio.

La incorporación será efectiva en marzo de 2026. Moreno formará parte del Comité de Dirección del banco en España y Portugal.

Con más de 20 años de experiencia en banca de inversión y asesoramiento financiero, Moreno ha desarrollado una sólida carrera en Santander Corporate & Investment Banking, donde ha ocupado posiciones como responsable de M&A para España y Portugal, director en el área de Financial Sponsors y responsable de financiación de adquisiciones e infraestructuras en Londres.

Antes había sido consultor en EY y analista en Marco Polo Investments, un fondo de capital privado enfocado en España.

En su nueva etapa, Moreno liderará el área de banca corporativa y de inversión con una estrategia orientada a consolidar el liderazgo de la entidad en este segmento impulsada por la especialización sectorial, el asesoramiento y la innovación en materia sostenible.

ING ha consolidado su posición como uno de los principales desarrolladores de energía renovable en Europa con la refinanciación de 2.000 millones de euros liderada por Sonnedix en el sector de renovables. Y en el ámbito de transporte y logística, sobresale la estructuración en el préstamo a plazo de 735 millones a Boluda Towage, una de las mayores transacciones del sector en 2025.

Además, la entidad ha desempeñado un papel clave en operaciones como la refinanciación de 800 millones de euros de la cartera residencial en Madrid, propiedad de IANTE Socimi, así como en la refinanciación de Digi Spain. Asimismo, continúa posicionándose como un referente en sostenibilidad, con hitos como la primera emisión de bonos verdes bajo el estándar europeo para la Comunidad de Madrid y la emisión del bono verde de Redeia, estructurado por ING bajo su Marco de Financiación Verde.

De esta forma, ING devuelve el golpe a Santander, que en septiembre de 2024 fichó a su anterior CEO, Ignacio Juliá, como CEO de Santander España.

Asimismo, este nombramiento sigue al reciente anuncio de su nueva cúpula de banca privada. Como publicó este periódico, ING ha puesto a Pablo Porres a liderar Banca Privada en paralelo a su actual rol como responsable de Ahorro e Inversión, y ha fichado al ex Deutsche Bank Fernando Candau como número dos del segmento, en calidad de director comercial de Banca Privada.

La banca privada de ING empezará a funcionar en 2026 y se apoyará en la nueva oficina flagship de Colón, en Madrid.