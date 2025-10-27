Mutua Madrileña lanza un seguro de accidentes para mayores de 65 años

El producto se ofrece en tres modalidades con indemnizaciones de 25,000 a 75,000 euros y coberturas de asistencia en viaje, incluyendo repatriación y transporte sanitario.

Mutua Madrileña ha lanzado un nuevo seguro de accidentes personales específicamente pensado para mayores de 65 años, denominado Accidentes Personales Sénior, que ofrece protección ante situaciones de dependencia derivados de un accidente.

La compañía explica, a través de un comunicado, que el seguro contempla la asistencia de un profesional sanitario en el domicilio del asegurado, el envío de un auxiliar que le pueda prestar servicio de acompañamiento a citas médicas, ayuda personal en temas de higiene, vestido o calzado, limpieza de hogar, paseo de mascotas o telefarmacia (compras de medicinas).

Cuenta con coberturas por fallecimiento, orientación médica y asesoramiento jurídico, entre otras. Además, permite contratar garantías adicionales, como las coberturas por hospitalización, fracturas de huesos y quemaduras por accidente.

El producto se ofrece en tres modalidades: Accidentes Personales Sénior Esencial, Accidentes Personales Sénior Completo y Accidentes Personales Sénior Integral, con diferentes límites de indemnización, que oscilan entre los 25.000 y los 75.000 euros, en caso de fallecimiento, y entre los 1.250 euros y los 3.750 euros, en caso de la cobertura de adelanto de gastos de sepelio.

La cobertura de asistencia en viaje incluye la repatriación y el transporte sanitario de heridos en caso de accidente; el regreso anticipado del asegurado en caso de enfermedad grave o fallecimiento de un familiar; gastos médicos, quirúrgicos y farmacéuticos, por causa de accidente en viaje, y gastos de prolongación de estancia en un hotel en el extranjero, por accidente.