Bankinter se suma a la corriente del BdE y la CNMV y pide una revisión de la ley de opas tras el fiasco de BBVA con Sabadell

El Banco de España y la CNMV han sugerido la necesidad de actualizar la ley de opas.

Desactivada definitivamente la opa hostil de BBVA sobre Banco Sabadell, ahora toca extraer lecciones de un largo y arduo proceso legal e institucional que, a todas luces, ha complicado la operación.

El Banco de España, por medio de su gobernador José Luis Escrivá, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a través de su presidente Carlos San Basilio, ya han sugerido indirectamente que es necesaria una revisión de la ley de opas, tanto en su redacción como en su interpretación. Y que, si el Ministerio de Economía da el paso e inicia esta revisión, ambos lo apoyarían con su asesoramiento.

A este respecto, Bankinter, primer banco español en abrir la ronda de resultados trimestrales, se ha mostrado partidario de que la ley de opas sea actualizada. Gloria Ortiz, su consejera delegada, ha aseverado en rueda de prensa que "lo que se pueda mejorar, que se mejore". "La CNMV y el BdE tienen razón en pedir una revisión", ha añadido a raíz de una compleja operación de fusión la de BBVA y Sabadell que ha durado 17 meses y ha acabado en fracaso.

Con todo, la afirmación de Bankinter ha sido hecha en sentido amplio, puesto que su CEO ha descartado formar parte de cualquier operación bancaria.

"No vamos a participar proactivamente en ninguna operación corporativa. Se genera más valor creciendo de forma orgánica: con buen servicio al cliente e innovación de producto, centrado en el negocio. Es más, mejorar la eficiencia de Bankinter es complicado", ha defendido Ortiz.

Preguntada por una opa tan mediática, Ortiz ha apuntado que "es bueno para todo el sector que se haya acabado este periodo de incertidumbre. No beneficiaba ni a los dos bancos ni a sus clientes, ni tampoco al resto del sector". Y ha reconocido que no han podido captar clientes de BBVA y Sabadell.

"No hemos notado en el mercado que BBVA y Sabadell hayan perdido pulso competitivo. En todo caso", ha matizado la CEO de Bankinter, "la captación de recursos en otros bancos cuando hay una fusión se suele dar cuando se produce la integración, y no hemos llegado a eso".

Defensa y (no) recompras de acciones

Bankinter ha presentado los resultados del tercer trimestre, con un beneficio neto de 812 millones de euros hasta septiembre, un 11% más con respecto a doce meses antes.

Ortiz se ha reafirmado en su objetivo de cerrar el ejercicio por encima de los 1.000 millones de beneficio, como avanzó en la última junta de accionistas. "Y es obvio que lo vamos a cumplir", ha confiado.

Eso sí, Bankinter mantendrá intacta en el tiempo su política histórica de retribución a los accionistas, distribuyendo el 50% del beneficio. "Siempre hemos sido diferentes al resto del sector, y nos ha ido bien así. Sí sabemos dónde invertir el capital de forma rentable".

A su juicio, "tenemos capacidad de crecimiento en Irlanda, Portugal y en algunos segmentos de España, como la banca de empresas en sectores en auge como defensa, energía, infraestructuras o financiación al sector público".

Por esta razón, y a diferencia de la gran banca española, no tienen contemplada en su plan estratégico ninguna recompra de acciones.

"Pero si seguimos ampliando capital y no encontramos cómo invertirlo, llegará un momento en el que tendremos que distribuirlo a nuestros accionistas". No obstante, Ortiz considera que el banco no llegará a ese punto.

Inmobiliario y vivienda

Otra cuestión importante ha sido la guerra hipotecaria en el sector con tipos a la baja y el acuciante problema de vivienda entre la población. Respecto al primer tema, Ortiz espera que, en 2026, los bancos sean sensatos y pongan cordura con unos tipos de interés en las hipotecas acordes al Euríbor y que, de esta forma, se acabe la guerra hipotecaria.

En lo que toca al segundo aspecto, "en España, Portugal e Irlanda, los precios inmobiliarios no son un problema para la estabilidad financiera, pero sí para el acceso de los jóvenes a la vivienda. Pero estos países ya han puesto en marcha medidas para facilitarla y hay que ver si surten efecto".