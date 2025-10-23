Bankinter gana 812 millones hasta septiembre, un 11% más

Los costes operativos de la entidad subieron un 9,4%, alcanzando los 815 millones de euros.

Bankinter registra un beneficio neto de 812 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 11% respecto al mismo periodo de 2024, según ha informado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El margen bruto se situó en 2.251 millones de euros, aumentando un 4,7% interanual.

Asimismo, el margen de intereses fue de 1.667 millones de euros, mostrando un ligero descenso del 3,5%, aunque se vio compensado por la fortaleza en otras partidas de ingresos.

No obstante, Bankinter está observando a lo largo del año una tendencia de mejora, con un dato estanco del margen de intereses trimestral que ha ido evolucionando positivamente en cada uno de los tres trimestres del año, apoyado en la reducción del coste de los depósitos.

Por su parte, las comisiones netas alcanzaron los 577 millones de euros, lo que representa una subida interanual del 10,6%.

Costes operativos

Los costes operativos se elevaron hasta los 815 millones de euros, aumentando un 9,4% respecto al año anterior.

Dentro de las principales ratios la cuenta, Bankinter destaca la rentabilidad, que se situó en niveles históricos, con un ROE (rentabilidad sobre recursos propios) del 18,2%, frente al 17,9% del año 2024; y con un ROTE (recursos sobre capital tangible) del 19,4%.

Por su parte, el capital y la solvencia se registraron una ratio de CET1 en el 12,94%, que superó en 38 puntos básicos a la de hace un año.

La morosidad mejoró en 17 puntos básicos respecto a la de hace doce meses, hasta el 2,05%, con un índice de cobertura del 70%, superior en más de un punto porcentual al de hace un año.