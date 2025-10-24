Bankinter fía su crecimiento internacional al negocio de Irlanda y prevé triplicar su peso a costa de España

Actualmente, el negocio de Bankinter en Irlanda representa el 2% de sus volúmenes con clientes, mientras que en España es del 87%.

La estrategia de crecimiento internacional de Bankinter se centra en Irlanda, a expensas de reducir su presencia en España.

Bankinter planea triplicar su negocio en Irlanda, aumentando su peso en los recursos totales de clientes.

Bankinter se ha puesto como meta crecer internacionalmente a través de Irlanda, donde prevé triplicar su peso sobre los recursos totales de clientes a medio plazo.

Pero eso supondrá que lo haga a costa de su negocio en España que, aunque todavía tiene capacidad de crecimiento en algunos segmentos concretos, ya está consolidado en gran medida. Y asumiendo que Portugal se quede como está.

En la actualidad, y con los últimos resultados trimestrales del grupo en la mano, España representa un 87% sobre los volúmenes con clientes (un 7% más que hace doce meses), frente al 11% de Portugal (un 12% superior) y el 2% de Irlanda (un 20% más en términos interanuales).

Pero, como avanzó Gloria Ortiz, consejera delegada de Bankinter, en la presentación de los resultados trimestrales de la entidad, "dado el tamaño de su economía y población, Irlanda debería equivaler en torno a un 6% sobre nuestros recursos totales". Esto es, el triple que ahora.

Habida cuenta de que, con el mismo razonamiento, "Portugal debería moverse en niveles similares a los que está, entre el 10% y el 12%".

Por tanto, esto supone restarle protagonismo a España para ir dándoselo poco a poco a Irlanda, en una mayor diversificación geográfica de su base de negocio internacional.

En España, el hueco por el que pretende ahondar Bankinter es "la banca de empresas en sectores en auge como defensa, energía, infraestructuras o financiación al sector público".

Irlanda, pero solos

En estos momentos, Bankinter Irlanda gestiona 4.400 millones de euros. De ellos, 3.400 millones son de hipotecas y 1.000 millones de financiación al consumo. Sus próximos pasos serán depósitos, cuentas y fondos de inversión, aunque sin fecha cerrada para los respectivos lanzamientos ni detalles específicos de cómo se conformará el escaparate final.

El desarrollo de su filial en la isla británica pasa por la hoja de ruta en solitario. "No hay nada de nada con ninguna entidad. Estamos seguros de que tenemos capacidades de sobra para crecer orgánicamente. Con nuestra innovación y cultura de servicio al cliente, tenemos una oportunidad para crecer solos", defendió Ortiz.

Con todo, Ortiz no ha cerrado del todo la puerta a entrar en algún nuevo mercado, siempre y cuando este reuniese una serie de condiciones: "Tendría que ser un mercado europeo, desarrollado y con potencial para la disrupción".

En línea con lo que ya hacen en España, Portugal e Irlanda, así como en Luxemburgo, plaza desde donde instrumentalizan sus servicios de banca privada para el mercado ibérico.