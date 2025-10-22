Caser lanza una nueva modalidad de hipoteca inversa que concentra los pagos en menos tiempo

El producto está dirigido a personas entre 65 y 100 años, con nacionalidad o residencia en España, y propietarias de una vivienda.

Caser ha lanzado una nueva modalidad de su hipoteca inversa que concentra el capital a disponer en un menor número de plazos, lo que eleva el monto que se recibe al mes, según ha informado en un comunicado.

Hasta ahora, en la modalidad de pago mensual, los clientes recibían una cuota mensual que se alargaba durante muchos años, como mínimo hasta los 100 años de edad del titular, por lo que en algunos casos los importes mensuales eran insuficientes para cubrir las necesidades económicas reales de los clientes.

Caser ha explicado que esta nueva acorta el plazo en el que se dispone del crédito y evita así que los propietarios se vean obligados a disponer de la totalidad del préstamo en el momento de la firma, con el consiguiente ahorro de intereses en la operación, ya que sólo se acumulan los correspondientes a los importes recibidos.

A modo de ejemplo, una persona de 86 años con una vivienda de 500.000 euros en propiedad que reciba una hipoteca inversa de 160.000 euros y que la contratara para recibir ese capital mensualmente hasta los 105 años, ahora recibía unos 1.112 euros. Con la modalidad concentrada, podría reducir hasta los 91 años la edad en la que recibe esos ingresos, lo que sube el pago mensual hasta los 2.480 euros.

Para contratar este producto financiero, hay que tener una edad comprendida entre los 65 y 100 años, nacionalidad española o residencia en España y poseer una vivienda en propiedad. La hipoteca inversa se puede contratar sobre la vivienda habitual de los titulares. Asimismo, se trata de un producto que puede cancelarse parcial o totalmente en cualquier momento y que permite obtener liquidez a través del patrimonio inmobiliario sin impacto en el IRPF.