San Basilio (CNMV) cree que "tendría sentido una revisión" de la ley de opas tras la compra fallida de Sabadell por BBVA

La opa de BBVA a Banco Sabadell fracasó después de casi año y medio de negociaciones y la intervención del Gobierno.

El presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, propone cambios en la ley de opas tras la compra fallida de Sabadell por BBVA.

La dilatada opa de BBVA a Banco Sabadell, que ha durado casi año y medio, ha sufrido la intervención pública del Gobierno con el bloqueo a una hipotética fusión, y al final ha acabado fracasando, ha removido la conciencia de las instituciones y las empresas con respecto a la ley de opas que tiene vigente España.

El presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, ha abogado porque "podría tener sentido, después de tantos años de un Real Decreto que ha sido plenamente útil, que quizás, como cualquier texto, éste pueda tener una cierta revisión". Ha hecho estas declaraciones en el marco de la jornada anual de IIC organizada por Deloitte e Inverco.

San Basilio cree que hay que corregir algunas erratas evidentes en el texto legal de la norma, modificar los posibles plazos de ejecución de las fases o definir más concretamente cómo se calcula el mencionado precio equitativo en caso de segundas opas obligatorias por la mayoría.

Como la que hubiera tenido que hacer BBVA a Sabadell si se hubiera quedado por debajo del 50% y hubiera reducido voluntariamente su umbral mínimo de aceptación al 30%. Aunque no hubo lugar porque los canjes se quedaron finalmente en el 25,33%.

"Lo del precio equitativo en una segunda opa es un caso que no se ha dado nunca y que puede que no se vuelva a dar, pero si se vuelve a dar, pues estaría bien que quizás lo tuviéramos un poco más aclarado, porque realmente había bastante margen a la interpretación", ha señalado San Basilio en conversación con la prensa tras el foro.

Si bien la modificación de la ley de opas corresponde al Ministerio de Economía, cuyo titular es Carlos Cuerpo, el supervisor de los mercados se ha mostrado proclive a colaborar en caso de que el Ministerio emprendiera el proyecto de actualización. A su juicio, hay que modernizar aspectos tanto en la redacción del texto como en su interpretación práctica.

"Estamos dispuestos, desde luego, a apoyar al Ministerio de Economía si se decide ir por esta vía, pero la iniciativa es suya y nosotros aportaríamos nuestra visión", ha manifestado San Basilio, para luego volver a incidir en que desde la CNMV estarán "encantados de trabajar con ellos".