Santander ficha al español de más alto rango en Revolut como CEO para su Payments Hub

Revolut enfrenta desafíos en Reino Unido, con la paralización de su licencia bancaria completa y la salida de su responsable para España, Eduardo Pérez Toribio.

El cambio ocurre en medio de la adquisición de TSB por parte de Santander UK y la reestructuración de Consumer Finance y Openbank en Europa.

Peñacoba ha trabajado previamente para Santander y tiene una extensa experiencia en Londres y Madrid, incluyendo roles en Isban, Santander UK, Accenture y Finastra.

Santander ha contratado a Felipe Peñacoba, el español de más alto rango en Revolut, como director general de su Payments Hub.

Santander aprovecha la distracción del sector financiero con la fallida opa de BBVA a Banco Sabadell para fortalecer sus áreas de negocio clave, sobre todo aquellas que dependen en gran medida de la tecnología y la innovación.

El banco cántabro ha fichado al español de más alto rango internacional en Revolut, el neobanco al que teme toda la banca tradicional. Felipe Peñacoba se incorpora a Santander como director general de Payments Hub, en sustitución de Juan Olaizola.

Payments Hub, que simplifica los pagos cuenta a cuenta (A2A) sin necesidad de intermediarios, es uno de los negocios de PagoNxt, la plataforma de pagos que reúne las soluciones más innovadoras de Grupo Santander.

Peñacoba ha sido los últimos cuatro años y medio el director de Información (CIO, en inglés) de Revolut. Tenía su puesto en Londres y era el único español en el consejo de administración o el consejo de supervisión del neobanco más popular entre los jóvenes cuando viajan.

Curiosamente, Peñacoba ya trabajó para Santander y sus filiales en una etapa previa, entre 2008 y 2019: primero en Isban y después en Santander UK, donde ya ejerció de CIO. También ha pasado por Accenture o Finastra, y la gran mayoría de su carrera ha estado repartida entre Londres y Madrid.

Cambios en Revolut

Peñacoba toma las riendas del Payments Hub después de que el grupo haya encargado a Olaizola la integración tecnológica de Santander UK con TSB una vez éste pase de Banco Sabadell a la entidad presidida por Ana Botín, que lo ha adquirido en plena opa de BBVA a Sabadell y cuyo trámite se cerrará a comienzos de 2026.

Este fichaje llega pocos días después de que Reino Unido haya paralizado la licencia bancaria completa de Revolut por las dudas sobre su control de riesgos y tras abandonar también el proyecto su responsable para la sucursal en España, Eduardo Pérez Toribio.

Entre tanto, Santander ha confirmado la noticia que adelantó EL ESPAÑOL-Invertia, la absorción de Consumer Finance por Openbank para unificar crédito al consumo y banca digital en Europa bajo la marca única de Openbank.