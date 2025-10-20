Martínez felicita al Sabadell tras frenar la opa de BBVA e intenta apaciguar la tensión con Oliu y González-Bueno

A través de una carta a Bloomberg, Martínez reafirma su confianza en la estrategia independiente de Sabadell y expresa su deseo de participar en su éxito futuro.

David Martínez Guzmán, principal accionista privado de Banco Sabadell con un 3,86% del capital, intenta recomponer su relación con el banco vallesano después de haber aflorado su aceptación a la opa hostil de BBVA, que ha acabado fracasando con tan sólo el 25,33% de canjes.

En una carta compartida a Bloomberg, el inversor mexicano asevera que, "aunque, por razones que he dejado claras, voté a favor de un camino diferente para el banco, la mayoría de los accionistas apoyaron el plan de negocios independiente".

Y, por tanto, "he felicitado al banco por el resultado después de un proceso prolongado y muy reñido", reconoce en su misiva.

Como ha contado EL ESPAÑOL-Invertia, su decisión frustrada de venta le ha dejado en una posición delicada y débil dentro del capital y el consejo de administración de Banco Sabadell, donde nadie quiere echarlo, pero tampoco que siga.

Y es que Martínez fue el único consejero de Sabadell que votó en contra de la decisión del organismo de rechazar la oferta de BBVA, siendo el único en aceptarla.

"Estoy plenamente convencido" de la estrategia -ahora en solitario- de Sabadell, afirma Martínez en la carta. "Como accionista, espero participar en el éxito continuo de Sabadell", añade en un intento por reconciliarse con Josep Oliu, César González-Bueno y el resto de consejeros.