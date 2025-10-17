Josep Oliu cree que el fracaso de la opa de BBVA "es la mejor salida" porque Sabadell tiene un "mejor futuro" en solitario

Oliu agradece el apoyo de accionistas, clientes y del equipo de profesionales de Banco Sabadell tras el intento fallido de opa.

BBVA no alcanzó el umbral mínimo de aceptación del 50% en su opa sobre Sabadell, quedándose en un 25,47%.

El presidente de Sabadell, Josep Oliu, ha afirmado, tras fracasar la opa de BBVA, que es "la mejor salida para todos", incluyendo a las dos entidades.

También ha agradecido el apoyo "mayoritario e inquebrantable de todos los accionistas, clientes y sociedad en general", así como del equipo de la entidad.

En este sentido, Oliu asegura que "Banco Sabadell y BBVA son dos grandes entidades que generan más valor por separado que juntas".

"Este proyecto tiene un gran presente y un mejor futuro de forma independiente, después de la gran transformación acometida en los últimos cinco años", indica, por su parte, César González Bueno, consejero delegado de la entidad.

En concreto, en torno a las 20:30 horas, se publicaba en la CNMV que BBVA había alcanzado el 25,47 % de las acciones con derechos de voto, quedando por debajo del umbral mínimo de aceptación del 50 % y también por debajo del 30 % que le abría la posibilidad de lanzar una segunda opa.

"Es una gran satisfacción confirmar que Banco Sabadell podrá continuar en solitario y avanzar en la historia de servicio a sus clientes que inició hace más de 144 años", añade el presidente de la entidad catalana, en un comunicado remitido por Sabadell.

Por su parte, González Bueno aclara que la entidad, tras superar el asalto de Sabadell, se mantiene en su plan estratégico original. "Vamos a seguir creciendo en los próximos años, vamos a elevar nuestra rentabilidad al 16% en 2027, y continuaremos con un fuerte ritmo de generación de capital que nos permitirá remunerar con 6.450 millones de euros a nuestros accionistas hasta 2027, equivalente al 40% del valor actual del banco".

"Y vamos a hacer todo esto prestando el mejor servicio a nuestros clientes y apoyando a la economía española con más financiación", continúa.

"Nuestros clientes quieren a Banco Sabadell como entidad independiente, y nosotros vamos a demostrarles que merece la pena que Banco Sabadell siga existiendo", ha destacado.

Sorpresa

Tras el comunicado de Sabadell, Oliu ha participado en una entrevista en Rac1 en la que ha admitido que el resultado final de la opa no se encontraba entre sus previsiones. "No esperábamos esto. El resultado ha sido muy claro",

Además, ha indicado que, tras conocerse el dato final de la operación, habló con el presidente del banco vasco, Carlos Torres: "La verdad es que no sé quién de los dos estaba más sorprendido".

Ha señalado que desconocía la posición de los fondos de inversión y que, a su juicio, el gran apoyo de los accionistas que son clientes ha sido muy definitivo también para acabar de convencer a los fondos: "No se puede hacer algo contra los clientes".

Preguntado por el error o los errores del BBVA durante la operación, ha subrayado que este "quizás ha sido el no entender el arraigo" del Sabadell con su clientela. Según él, es ella la que ha rechazado la pérdida del banco como entidad independiente al servicio de la pequeña y mediana empresa.

"Ese aspecto no numerario ha sido algo de lo que no se habían dado cuenta suficientemente. Yo creo que ahora sí se dan cuenta de ello", ha dicho, y ha descartado que el BBVA vuelva a intentar la operación.