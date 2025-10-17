Al grito de "presi", "presi": así han recibido los trabajadores del Sabadell a Josep Oliu en su sede tras el 'no' a la opa.

Las claves nuevo Generado con IA El presidente de Sabadell, Josep Oliu, fue recibido con entusiasmo por los trabajadores tras el fracaso de la opa. Josep Oliu destacó que mantenerse en solitario es el mejor camino para Sabadell y BBVA, generando más valor por separado. La CNMV comunicó que solo el 25,47% de los votos apoyaron la opa, sorprendiendo a muchos con este resultado. La satisfacción y emoción eran palpables entre los directivos y trabajadores de Sabadell, al haber superado el 'match-ball' del BBVA.

Al grito de "presidente, presidente" o "presi, presi". Así han recibido los trabajadores de la sede central del Sabadell a Josep Oliu a su llegada este viernes.

El presidente del Sabadell se ha bajado del coche elevando los brazos en señal de victoria, y con cara de satisfacción por el trabajo realizado durante diecisiete meses consecutivos.

Algarabía, júbilo y emoción también en el rostro del presidente que se abrazaba a su equipo más cercano horas después de conocer que la entidad va a poder seguir en solitario.

Oliu ha insistido en que es una excelente noticia porque "es el mejor camino" para el Sabadell, pero también para el BBVA porque "ambas generan más valor por separado que juntas".

Palabras que ha pronunciado junto al consejero delegado, César González-Bueno, quien le ha recibido a su llegada y con el que se ha fundido en un abrazo.

Los directivos y trabajadores de la entidad no ocultan su satisfacción por haber logrado salvar el 'match-ball'. Sobre todo porque, aunque deseaban este resultado, eran conscientes de que era muy complicado vencer al BBVA y mantenerse en solitario.

Minutos antes de que se conociera el desenlace este viernes, el equipo directivo del Sabadell manejaba una horquilla entre el 28% y el 34%, con más convencimiento de que la balanza se inclinaría por encima del 30%.

Pero a eso de las 20:25 de la tarde saltaba la sorpresa. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) comunicaba que la opa fracasaba y que sólo el 25,47% de los derechos de voto votaba a favor del Sabadell.

Nadie podía ocultar su sorpresa. Pero tampoco su satisfacción. "He parado de llorar hace dos minutos" decía a este diario uno de los responsables de la entidad bien entrada la noche.

Otros, con más de 35 años en la entidad, destacaban que se había llevado "una de las mayores alegrías" de toda su vida.

La alegría en Sabadell sigue a estas horas. Ahora tienen que empezar a andar para "avanzar en la historia de servicio a sus clientes", tal y como destacaba el propio Josep Oliu.