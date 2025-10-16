Illa, sobre el fracaso de la opa de BBVA a Sabadell: "Confirma lo que defendimos, un sistema bancario adaptado a Cataluña"

Se resalta la importancia de BBVA y Banco Sabadell para el progreso económico de Cataluña tras el fracaso de la opa.

Illa elogia el papel "ejemplar" de las autoridades reguladoras, como el Banco de España y la CNMV, en el proceso de la opa.

Salvador Illa, presidente de la Generalitat, destaca que el fracaso de la opa de BBVA sobre Sabadell confirma la necesidad de un sistema bancario adaptado a Cataluña.

Las reacciones al fracaso de la opa de BBVA sobre Sabadell no se han hecho esperar. Uno de los primeros en pronunciarse ha sido Salvador Illa, presidente de la Generalitat, quien ha señalado que la decisión de los accionistas confirma lo que desde el Gobierno catalán siempre han defendido, "un sistema bancario adaptado a la realidad de Cataluña y de su tejido empresarial".

En un mensaje en la red social X, Illa ha destacado el papel "ejemplar" que han desempeñado en este proceso los órganos y las autoridades reguladoras, como el Banco de España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"Ahora es necesario mirar adelante. Contamos con el papel importante que BBVA y Banco Sabadell deben seguir teniendo para generar progreso y prosperidad en Cataluña", ha asegurado.

Desde el Gobierno de España, fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa han mostrado "total respeto" a la decisión de los accionistas del Banco Sabadell, "que es a quienes les correspondía valorar la operación".

Asimismo, al igual que Illa, las fuentes también han destacado la "impecable actuación" de todos los supervisores y autoridades involucradas en el proceso: Banco de España, CNMC y CNMV.

Foment

Dentro del ámbito empresarial, la patronal catalana Foment del Treball siempre ha rechazado la opa. Y, como era de esperar, ha celebrado que la operación haya naufragado.

En su perfil en X, la organización empresarial "valora muy positivamente que la opa hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell haya decaído".

"Cataluña necesita un polo financiero como el Sabadell y su pervivencia facilitará que vuelva a liderar la economía española", ha asegurado.

Por su parte, el expresidente catalán Carles Puigdemont ha sido más vehemente en sus declaraciones: "El intento de acabar con el sistema bancario de Cataluña ha fracasado. El Banco Sabadell no será absorbido por el BBVA".

Así, ha remarcado que era importante que la opa no prosperara, pero que ahora "es aún más importante que el Sabadell refuerce los vínculos con el sistema económico y social de Cataluña".

"Es la mejor prevención para futuras tentaciones de absorción", ha concluido el expresidente catalán.