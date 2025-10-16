BBVA reconoce que el resultado "no es el esperado" y anuncia un reparto masivo de dividendos a sus accionistas

Carlos Torres, presidente del BBVA, durante una entrevista con EL ESPAÑOL. Sara Fernández.

BBVA ya tiene una suerte de respuesta para el mazazo que ha supuesto el fracaso de su opa sobre Banco Sabadell, al no llegar al porcentaje mínimo de aceptación. Tras este resultado, que para la entidad "no es el esperado", retoma "de manera acelerada su plan de retribución al accionista".

Según ha informado a través de un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), prevé disponer de 36.000 millones de euros para distribuir entre sus accionistas hasta 2028. "A corto plazo", BBVA repartirá unos 13.000 millones.

"En el marco de nuestros objetivos financieros y una vez superadas las restricciones derivadas de la operación, aceleramos nuestro plan de retribución a los accionistas", indica Onur Genç, consejero delegado de la entidad, en el texto.

De esta manera, BBVA iniciará la recompra de acciones pendiente por importe de 1.000 millones. El 7 de noviembre pagará "el mayor dividendo a cuenta de su historia", según el banco, que son unos 32 céntimos brutos por acción. Es decir, que la entidad repartirá un importe aproximado de 1.800 millones de euros.

Además, dado el "importante exceso de capital acumulado", el Consejo de Administración de BBVA ha acordado llevar a cabo una "significativa recompra de acciones adicional", cuando reciba la autorización del Banco Central Europeo (BCE).

Fuentes de la entidad presidida por Carlos Torres reconocen que el resultado de la opa –sólo ha acudido el 25,33% del capital de Sabadell– “no es el esperado”.

El Consejo de Administración del banco ha reafirmado de forma unánime su compromiso con el nuevo Plan Estratégico y los objetivos financieros para el periodo 2025-2028.

Plan Estratégico

En este periodo, BBVA estima que una rentabilidad sobre el capital tangible (ROTE) promedio se sitúe en torno a un 22% y que su ratio de eficiencia mejore hasta cerca del 35%.

Asimismo, prevé seguir creando valor para el accionista con un incremento en el patrimonio neto tangible por acción más dividendos en el entorno del 15%.

Por último, el banco espera obtener un beneficio atribuido acumulado en cuatro años de aproximadamente 48.000 millones de euros.

Torres ha querido “agradecer a los accionistas de Banco Sabadell que han mostrado su apoyo al proyecto de unión, a los accionistas de BBVA por su respaldo constante y a nuestro equipo por el gran trabajo realizado a lo largo del proceso”.

“En BBVA miramos al futuro con confianza y entusiasmo. Contamos con un banco en su mejor momento, un equipo comprometido y una hoja de ruta clara para seguir creciendo y creando valor”, ha añadido.