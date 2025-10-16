El BBVA no logra hacerse con el Sabadell y sólo consigue la aceptación del 25,33% de las acciones

Se espera una actualización de la noticia con más detalles por parte de la redacción de EL ESPAÑOL.

Fracaso del BBVA en su opa hostil al Banco Sabadell. El BBVA se ha hecho solamente con el 25,33% del capital social del Sabadell.

Así lo ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tras recibir todas las adhesiones de accionistas de la entidad vallesana a la opa lanzada por el banco vasco.

La oferta ha sido aceptada por 1.272.671.801 acciones que representan un 25,33% de las acciones a las que se dirigió la oferta y del capital social de la sociedad afectada, y un 25,47% de los derechos de voto de la sociedad afectada, calculado este último porcentaje considerando la autocartera titularidad de Banco de Sabadell al término del período de aceptación.

En consecuencia, la oferta pública ha tenido resultado negativo al no haber sido alcanzado el límite mínimo fijado por el oferente para la validez de la misma y, atendiendo a lo previsto en el folleto de la oferta, al no poder renunciar a este mínimo en la medida en que el número de acciones de Banco de Sabadell, S.A. que han aceptado la oferta supone un porcentaje inferior al 30% de sus derechos de voto, excluyendo la autocartera. Por lo que, según lo previsto en el artículo 33.3 del referido Real Decreto, la oferta queda sin efecto.

Las aceptaciones presentadas a la oferta quedarán ineficaces con efectos inmediatos, corriendo a cargo de BBVA los gastos ocasionados por la aceptación, de conformidad con lo previsto en el artículo 33.5 del Real Decreto 1066/2007.

Como indica el supervisor del mercado, el resultado de la opa será publicado en los boletines de cotización de la sesión del 17 de octubre.

