Santander unifica crédito al consumo y banca digital en Europa con la fusión de Consumer Finance y Openbank

Banco Santander da el paso necesario para integrar dos de sus principales filiales y áreas de crecimiento internacionales, Santander Consumer Finance (SCF) y Openbank, y así ganar escala y ser más eficiente en los respectivos segmentos en los que operan.

El grupo cántabro ha iniciado la fusión legal de ambas en una única entidad jurídica, proceso que empezará por Alemania y luego seguirá por el resto de mercados europeos donde están presentes una u otra. Entre ellos, España.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, se espera que la fusión legal esté completada en el primer semestre de 2026, y Santander Consumer Finance desaparecerá como marca en el Viejo Continente.

El objetivo es que todos sus negocios europeos de financiación al consumo operen progresivamente bajo la marca Openbank que, a su vez, incorporará el distintivo "by Santander". Su banco digital ya funciona en España, Alemania, Portugal y Países Bajos, y recientemente ha entrado en Estados Unidos y México.

La fusión simplificará el negocio y permitirá a los clientes de SCF y Openbank acceder a una gama más amplia de productos, además de reforzar el servicio que el grupo ofrece a sus socios comerciales: fabricantes de coches, concesionarios, comercios y clientes finales.

Cabe recordar que SCF es el líder europeo en financiación de automóviles por volumen de crédito (más de 140.000 millones de euros), con operaciones en 18 países. Juntas, ambas entidades dan financiación a unos 16.000 nuevos clientes cada día en Europa, ya sea para la compra de un coche, un móvil, una lavadora, una vivienda o cualquier otro producto de financiación personal.

Hasta ahora, SCF y Openbank habían estrechado lazos bajo una alineación estratégica impulsada por la propia Ana Botín, presidenta del Santander.

Se había producido una integración -con un consejo de administración homogéneo- para reforzar la estrategia digital y la coordinación en el grupo, pero con operaciones independientes hasta la fecha. Algo que está a punto de cambiar.

A finales de 2024, Santander fichó en PayPal a su actual responsable global de Digital Consumer Bank, uno de los cinco negocios globales en los que divide su estructura y que engloba su filial digital, Openbank, y la de financiación al consumo, SCF. Se trata de Nitin Prabhu, quien reporta directamente a Ana Botín.

Bajo el paraguas de Digital Consumer Bank, se articulan la financiación de automóviles, préstamos al consumo y la banca digital minorista de Openbank. Dentro también está incluida Zinia, la plataforma de 'compra ahora, paga después' de Grupo Santander y Openbank.