Sabadell comunica que solo el 1,1% de las acciones que tiene depositadas aceptan la opa de BBVA

Las acciones depositadas en la sociedad representan el 30,8% del capital social de Banco Sabadell.

Este porcentaje equivale al 1,1% del total de las acciones de Banco Sabadell.

Solo el 2,8% de los clientes de Banco Sabadell con acciones han aceptado la opa propuesta por BBVA.

El Banco Sabadell ha notificado que solo el 2,8% de sus clientes con acciones han aceptado la opa de BBVA, según ha informado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Suponen el 1,1% del total de las acciones.

Por el contrario, no ha aceptado la opa de BBVA el 97,2% de tales accionistas.

La entidad ha comunicado estas cifras "con el fin de promover la transparencia y evitar especulaciones en el mercado" y lo ha hecho una vez ha recibido el número final de aceptaciones tramitadas por clientes de Banco Sabadell ante BBVA en su condición de banco agente de la opa.

De esta forma, Sabadell ha anticipado unos días a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que, previsiblemente, dará a conocer todos los datos este viernes, 17 de octubre, después de que se haya cerrado el plazo de aceptación el pasado viernes, 10 de octubre.

Cabe recordar que el éxito de la opa de BBVA está condicionado actualmente a alcanzar una aceptación mínima del 50%.

Sin embargo, si se queda entre el 50% y el 30% de aceptación, el banco vasco se ha guardado la posibilidad de renunciar al umbral mínimo de aceptación del 50% y reducirlo, siempre y cuando obtenga acuda al menos el 30% del capital con derecho a voto de Sabadell.

Este escenario es el que ha abierto la posibilidad de que BBVA tenga que lanzar una segunda opa obligatoria por Sabadell, que deberá ser en efectivo, o con alternativa en efectivo, por todo el capital que no posea y a un precio equitativo, un concepto este último que ha generado un debate entre las dos entidades sobre qué criterios seguir para fijar ese precio.