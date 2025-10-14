La bolsa estima que la opa de BBVA a Sabadell se quedará entre el 30% y el 50% y habrá que ir a la segunda

La CNMV publicará el resultado de la oferta el 17 de octubre, determinando los criterios para una posible segunda opa.

Las acciones de BBVA y Sabadell subieron tras el cierre del periodo de aceptación, reflejando la expectativa de una segunda opa.

El mercado anticipa que la opa de BBVA sobre Sabadell tendrá entre un 30% y un 50% de aceptación, lo que podría llevar a una segunda oferta.

A falta de tres días para que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) desvele el resultado de la opa de BBVA a Banco Sabadell, el mercado ya da por hecho que las aceptaciones se han movido entre el 30% y el 50%, lo que abocaría al banco vasco a rebajar su umbral mínimo de aceptación por debajo del 50,01% y, por lo tanto, a lanzar una segunda opa.

Las cotizaciones bursátiles de los bancos este lunes han sido interpretadas por los inversores en el sentido descrito. En el primer día de parqué tras el cierre del periodo de aceptación el pasado viernes, los títulos de BBVA subieron un 0,51%, hasta los 15,87 euros por acción, mientras que los valores de Banco Sabadell se revalorizaron un 1,71%, hasta los 3,22 euros.

La diferencia de 120 puntos básicos entre el comportamiento bursátil de uno y otro "no es demasiado", en opinión de José Caturla, CEO de Promocinver Sicav. A su juicio, son "ineficiencias del mercado sin especial significado para la opa".

En todo caso, su escenario base es que, con lo que el lunes recogió el mercado, lo más sencillo sería pensar que los canjes que van a publicarse el viernes estarán entre el 30% y el 50%.

Cabe recordar que, como publicó EL ESPAÑOL-Invertia, altos cargos de ambos bancos ya coincidían a finales de la semana pasada en que la horquilla final de síes rondará el 30% al 40%, con una segunda opa en efectivo a continuación.

En este sentido, varios gestores españoles de fondos, algunos de ellos involucrados en la opa, reiteran la idea de que el sentir general del mercado está por el 30% al 50% y que es muy probable que BBVA registre su segunda opa mejorando algo el precio, aunque "sin ser un desmadre" respecto a la primera, puntualiza uno de ellos.

Jaume Puig, director general y de Inversiones de GVC Gaesco Gestión, señala que el comportamiento de la acción de ayer, tanto de Sabadell como de BBVA, "es compatible con que la opa no haya alcanzado el 50% y sí sea superior al 30% de aceptación".

La CNMV publicará el resultado de la oferta -que fue mejorada en un 10%, sin metálico- el viernes 17 de octubre y, como subrayó el supervisor español, sólo él fijará el criterio de una segunda opa si ésta llegara a producirse.

En caso de darse la circunstancia de una segunda opa, si BBVA renuncia a la condición mínima de aceptación, la CNMV daría a conocer los criterios para la determinación del precio equitativo, por debajo del cual no se podría situar el precio fijado por el banco vasco.

Entre tanto, el consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, y otros cinco miembros del comité de dirección de la entidad compraron este lunes un total de 222.331 acciones de la entidad por unos 711.000 euros, según los registros de la CNMV.

En concreto, González-Bueno adquirió, por 505.200 euros, un total de 157.878 acciones, que se suman a los 1,9 millones de acciones que tenía a 29 de septiembre.

Por su parte, el director financiero del banco, Sergio Palavecino, se hizo con 30.000 acciones por 95.700 euros. Esto podría haber empujado al alza la cotización del Sabadell el lunes, en un movimiento por tenerla elevada de cara a una segunda opa.