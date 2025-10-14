Ana Martínez-Pina.

Ana Martínez-Pina. Imagen cedida.

Banco Mediolanum ficha a la ex vicepresidenta de la CNMV como consejera independiente

Ana Martínez-Pina es, además, socia de Gómez-Acebo & Pombo.

Banco Mediolanum ha fichado a Ana Martínez-Pina como consejera independiente para su consejo de administración, con el objetivo de reforzar el buen gobierno corporativo y la "excelencia técnica" de dicho órgano, según ha informado en un comunicado.

Martínez-Pina es socia del despacho Gómez-Acebo & Pombo. Es inspectora de Seguros del Estado en excedencia y ha ocupado "cargos de gran relevancia", entre ellos el de vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), entre 2016 y 2020, donde formó parte de su consejo y del comité ejecutivo. En ese periodo, el presidente de la CNMV era Sebastián Albella.

Con anterioridad, fue presidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). También formó parte de los órganos de decisión de instituciones como el Banco de España, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (Amcesfi).

"Con esta incorporación, la entidad refuerza aún más un consejo ya compuesto por profesionales con amplias y sólidas trayectorias en banca, finanzas, administración, cumplimiento normativo, desarrollo de negocio, visión estratégica y empresarial, así como en transformación tecnológica", ha defendido Banco Mediolanum.

Así, el consejo de Mediolanum en España estará formado por diez personas. Entre ellas, destacan: Carlos Tusquets (presidente), Sara Doris (vicepresidenta), Luca Bosisio (consejero delegado de Banco Mediolanum) o Igor Garzesi (consejero delegado de Banca Mediolanum en Italia).