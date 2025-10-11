BBVA, pendiente del veredicto de su opa a Sabadell entre apoyos divididos de BlackRock

La CNMV publicará el resultado de la oferta el 17 de octubre y determinará si se requiere una segunda opa y sus condiciones de precio.

Finalizado este viernes el periodo de aceptación de su opa hostil a Banco Sabadell, y tras algo más de un mes de pura telenovela bancaria con una intensa actividad promocional y mediática por parte de las dos entidades, ahora BBVA espera el veredicto de su oferta.

Es decir, cuántos accionistas han aceptado y si éstos suponen más de la mitad como para tomar el control, o bien si se quedan por debajo y el banco azul se ve obligado a lanzar una segunda opa, como espera el mercado y los altos cargos de ambas entidades.

Como ha publicado EL ESPAÑOL-Invertia, el escenario más repetido en las quinielas es de un 30% a un 40%, con segunda opa en efectivo después.

Cabe recordar que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publicará el resultado de la oferta -que fue mejorada en un 10%, sin metálico, a mitad de camino- el viernes 17 de octubre y, como subrayó el supervisor español, sólo él fijará el criterio de una segunda opa si ésta llegara a producirse.

En caso de darse la circunstancia de una segunda opa, si BBVA renuncia a la condición mínima de aceptación, la CNMV daría a conocer los criterios para la determinación del precio equitativo, por debajo del cual no se podría situar el precio fijado por el banco vasco.

Aunque todavía queda una semana para conocer los resultados, algunos grandes accionistas del Sabadell ya han hecho pública su decisión.

El mexicano David Martínez Guzmán (el mayor accionista privado con un 3,86% del capital) y Algebris Investments (0,05%) han confirmado que venderán sus títulos al BBVA, mientras que el grupo suizo Zurich -accionista de Sabadell con un 5% y su socio comercial en seguros- ha declinado la oferta.

Poco a poco, sobre todo desde la mejora de la oferta, la balanza ha ido cayendo del lado de BBVA. El último en darle su apoyo, aunque sólo parcialmente, ha sido BlackRock, principal accionista del Sabadell con cerca de un 7,4%.

Los fondos de gestión activa del gigante norteamericano con acciones en Banco Sabadell prevén aceptar la oferta de BBVA. En todo caso, y como informó Bloomberg, la participación de dichos fondos en su capital apenas asciende al 0,5% del mismo, puesto que el resto son de gestión pasiva y operan de distinta forma, con rebalanceos automáticos de sus carteras para replicar un índice.

Otros fondos y los minoritarios

Si bien el porcentaje aflorado por BlackRock no es crucial por sí mismo, todo suma. La gestora de Larry Fink podría haber servido de revulsivo a otros fondos dudosos que en las últimas 24 horas aún no hubieran tomado su decisión.

Caso de Dimensional, Vanguard, Norges Bank, DWS, BNP Paribas o Qube, con pesos en el accionariado de entre el 2,9% y el 1%.

La gran duda sigue siendo, además de saber qué ha hecho el otro 6,9% de BlackRock, conocer la postura de Amundi, que desde 2020 controla la gestora Sabadell Asset Management y mantiene con el banco un acuerdo de distribución de fondos de inversión.

El grupo francés tiene una posición de casi el 1,3% en Banco Sabadell. La mitad es a través de fondos pasivos, y la otra mitad con fondos activos. Por ahora no se ha pronunciado.

En el tiempo que transcurre hasta el viernes próximo, los ojos estarán puestos en intentar dilucidar qué han hecho los accionistas minoritarios, que representan entre un 40% y un 45% de Sabadell y estaban muy alineados con su consejo. Los datos, con decalaje de varios días, los irán proporcionando los custodios de los valores.

Para favorecer su adhesión a la opa, BBVA tuvo abiertas 68 oficinas hasta última hora de la noche y alargó el horario de su call center.

Los accionistas tuvieron hasta las 23:59 horas del viernes para aceptar la oferta de una acción de BBVA de nueva emisión por cada 4,8376 acciones de Sabadell.

De esta forma, se pone fin -al menos, por ahora- a un proceso que arrancó en mayo de 2024 y que finalmente se ha dilatado en el tiempo por 17 meses. Está por ver si hay segunda opa en caso de que BBVA recabe entre un 30% y un 50% de 'síes'.