Altos cargos de BBVA y Sabadell asumen que entre un 30% y un 40% de accionistas acudirán a la opa y que habrá una segunda

La mayoría de las aceptaciones en este tipo de opas suele registrarse en los últimos tres días, según el consejero delegado de BBVA, Onur Genç.

Inversores como BlackRock y Amundi aún no han revelado sus decisiones respecto a la opa, mientras que Zurich ha declinado la oferta.

El presidente de BBVA, Carlos Torres, se muestra confiado en alcanzar más del 50% de aceptación, aunque las proyecciones actuales sugieren porcentajes menores.

Altos cargos de BBVA y Sabadell estiman que entre el 30% y el 40% de los accionistas del Sabadell aceptarán la opa de BBVA, lo que podría llevar a una segunda oferta.

Último día de aceptación de la opa hostil de BBVA a Banco Sabadell y las proyecciones se van estrechando. Y, lo más importante, empiezan a coincidir a falta de datos oficiales el próximo 17 de octubre.

Altos cargos de ambos bancos asumen que el porcentaje de ventas entre los accionistas del Sabadell se moverá entre el 30% y el 40%, lo que supondrá que BBVA rebaje su condición mínima de aceptación del 50,01% al 30% y, por tanto, lance una segunda opa en efectivo para hacerse con la mayoría.

Esto significa una dosis de realidad frente al relato que han mantenido los primeros espadas de las dos entidades hasta el último momento. Carlos Torres, presidente del BBVA, ha reiterado públicamente que se mostraba confiado en llegar a niveles del 60% al 70% o, al menos, superar el 50% "ampliamente".

Mientras que César González-Bueno, consejero delegado de Banco Sabadell, arropado por su presidente, Josep Oliu, ha defendido que los canjes pueden llegar a algo más del 20% y que, si BBVA llega al 30%, "va a ser por los pelos", como afirmó en una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia esta misma semana.

En su último informe tras la oferta mejorada del BBVA, el consejo de administración de Banco Sabadell -salvo el mexicano David Martínez Guzmán- recomendó a sus accionistas no acudir a la opa y predijo un nivel "muy bajo" de aceptación.

Todo parece indicar que la foto final no dará la razón ni a unos ni a otros, y que se moverá en el escenario intermedio. Preguntados por este periódico, altos cargos en ambas entidades empiezan a coincidir en sus quinielas, y con prácticamente todo el pescado vendido, su escenario base para esta primera opa pasa a circunscribirse a porcentajes del 30% al 40%.

El azteca Martínez Guzmán (el mayor accionista privado con un 3,86% del capital) y Algebris Investments (0,05%) han confirmado que venderán sus títulos al BBVA, mientras que el grupo suizo Zurich -accionista de Sabadell con un 5% y su socio comercial en seguros- ha declinado la oferta.

BlackRock o Amundi, las dudas

Una de las incógnitas por resolver es la postura de Amundi, que desde 2020 controla la gestora Sabadell Asset Management y mantiene con el banco un acuerdo de distribución de fondos de inversión.

El grupo francés tiene una posición de casi el 1,3% en Banco Sabadell. La mitad de esta posición es a través de fondos pasivos, que se presupone que automáticamente venderán para recalibrar sus carteras, y la otra mitad con fondos activos, que tienen discreción para elegir. Por ahora no se ha pronunciado.

Otro inversor relevante es BlackRock, con cerca de un 7,4%, también con fuerte presencia en fondos pasivos. Tampoco ha transcendido su decisión.

Entre tanto, pequeños fondos españoles como GVC Gaesco, Abante o Metagestión ya han dicho que no venderán, que la mejora del 10% en la oferta es insuficiente e infravalora al banco. Banco Sabadell no ha hecho comentarios.

Con todo, desde BBVA enfatizan en que el conteo está desfasado porque la obligación legal en España es que los custodios de las acciones deben entregar la información una vez finalizado el periodo de aceptación. Es decir, después del viernes.

Onur Genç, consejero delegado de BBVA, ha recordado esta semana que el 75% de las aceptaciones en opas de este calibre suele llegar en los tres últimos días. Y, como Torres, se muestra optimista al afirmar que "estamos bastante seguros de que superaremos el 50% de forma muy cómoda".