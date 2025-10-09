ING permitirá comprar productos cotizados de criptomonedas antes de que acabe 2025

Como parte de su plan estratégico, ING busca aumentar su base de clientes en España a 5 millones para 2027, con un enfoque en pymes y banca personal.

El nuevo servicio de ING no incluirá asesoramiento, y se une a la tendencia de neobancos y otros bancos españoles que desarrollan servicios similares.

El banco holandés ofrecerá ETP de criptomonedas como una opción más comprensible y familiar para los inversores en bolsa o bonos.

ING permitirá la compra de productos cotizados de criptomonedas (ETP) antes de 2025, siguiendo a BBVA y Openbank en la oferta de criptodivisas.

ING se suma a las entidades españolas que dan acceso a sus clientes a las principales criptomonedas, entre ellas bitcoin o ether. El banco naranja sigue la estela de BBVA u Openbank, que recientemente han recibido la autorización regulatoria para facilitar la compraventa de criptodivisas y, antes de que finalice el año, habilitará este servicio en nuestro país.

El banco de origen holandés, sin embargo, opta por la fórmula de los productos cotizados (ETP, por sus siglas en inglés) de criptodivisas, y no por las criptomonedas en sí mismas, al considerar que es una vía más fácilmente entendible por la población, que ya está relativamente acostumbrada a estos vehículos cuando invierte en bolsa o bonos.

Entre los grandes proveedores que tienen ETP de criptos aprobados para la venta en Europa, sobre todo de bitcoin, hay nombres como iShares (BlackRock), Fidelity, Invesco, WisdomTree o VanEck.

Desde ING han avanzado que su nuevo servicio se encenderá sin asesoramiento de por medio, habilitando únicamente la compraventa de los activos, como el resto de entidades.

Neobancos como Trade Republic o MyInvestor ya tienen en funcionamiento esta operativa en criptos, directa o indirectamente mediante ETP/ETN, y otros grandes bancos españoles como CaixaBank, Kutxabank o Renta 4 trabajan en ello para los próximos meses.

Plan estratégico 2026-2027

El banco naranja, que en su nuevo plan estratégico ha puesto el foco en crecer en pymes y autónomos (con una oferta específica para 2027), así como en banca personal y privada (2026), ha anunciado que el próximo año abrirá una oficina flagship en pleno centro de la capital, en la antigua sede de Banco Madrid.

Y ha fichado desde Evo Banco (Bankinter) a Juan Rosas como nuevo director general de Desarrollo de Negocio para España y Portugal, en sustitución de Almudena Román.

En línea con su ambición, la entidad planea cerrar el año con más de 330.000 nuevos clientes, un 49% de ellos menores de 36 años, y récord de captación de Cuentas Nómina. Esto situaría su base de negocio en España muy próxima a los 5 millones de clientes, desde los 4,5 millones de clientes actuales.