Sabadell indica que la CNMV no ha detectado trabas en el proceso de canje de sus accionistas en la opa de BBVA

Sabadell aclara la polémica sobre el proceso de aceptación del canje. El consejero delegado de la entidad financiera, César González-Bueno, ha explicado que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha revisado el proceso articulado para que los accionistas del banco puedan acudir a la opa de BBVA y no ha hallado ningún tipo de trabas.

González-Bueno ha explicado que esta revisión se ha producido a raíz de una denuncia formal que presentó BBVA ante la CNMV por presuntas malas prácticas en el proceso de aceptación del canje.

Por su parte, Sabadell también informó a la CNMV de la falta de información y transparencia por parte del personal de BBVA en el proceso.

"Nosotros no presentamos denuncia formal. Nosotros simplemente informamos. Y no pedimos actuaciones en consecuencia", ha matizado el CEO de Sabadell.

La denuncia de BBVA ha conllevado, no obstante, que la CNMV haya revisado los procesos de Sabadell, aunque el consejero delegado ha explicado que el supervisor ya lo estaba haciendo antes de que lo solicitase BBVA. "Y no hay nada", ha adelantado a Europa Press.

También, ha explicado que el proceso para acudir a esta opa es "novedoso" y que se ha creado ad hoc, refiriéndose a la posibilidad que tienen los accionistas de Sabadell de aceptar la oferta a través de los canales de BBVA, a pesar de que sus acciones no estén depositadas en el banco 'azul'.

"Siempre han sido los propios depositarios de las acciones los que recibían la orden. Y ahora lo que ha hecho BBVA es crear un proceso ad hoc, que tiene mucha complejidad y manualidad y que no estaba testado. El banco bilbaíno ha dicho que, aunque no sea depositario de las acciones, puede solicitarlo y los accionistas pueden acudir a sus oficinas y se hace el proceso desde ahí", ha señalado.