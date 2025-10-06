González-Bueno (Sabadell) pone en duda si Martínez vende sus acciones a BBVA de forma irrevocable y por la totalidad

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha puesto en duda la futura actuación del mexicano David Martínez Guzmán, principal accionista privado de la entidad con cerca de un 3,9%, a raíz de su confirmación de que va a vender sus títulos al BBVA en la opa hostil planteada por éste.

"No se ha comprometido a que sea irrevocable y tampoco ha dicho si será por todo o sólo por una parte de su participación", ha dicho González-Bueno en un encuentro financiero organizado por KPMG y Expansión.

"Si quiere que haya certeza de que no intenta arrastrar al mercado, que lo haga vinculante", ha añadido el CEO del Sabadell.

Tras haber viajado en las últimas semanas una vez a Nueva York y en dos ocasiones a Londres para verse con los grandes inversores institucionales, sobre todo los fondos, el primer ejecutivo de Sabadell se teme que algunos de estos institucionales "hagan de liebre" para con el resto de accionistas dudosos en la opa, en especial los minoritarios.

Como ha subrayado durante su intervención, "a algunos institucionales les interesa que otros vayan a la primera opa para ellos ir a la segunda opa", en un arbitraje de mercado con declaraciones de venta no vinculantes. Esto es, que pueden ser revocadas a última hora.

A tenor de los cálculos internos realizados por el propio Banco Sabadell, en estos momentos BBVA podría tener 'apalabrado' (declaraciones de venta no irrevocables) en torno a un 27% de aceptaciones, sumando minoritarios (el 1% de ellos, esto es, el 0,3% del total), fondos pasivos, institucionales (la mitad de los presentes) y el propio Martínez Guzmán con su 3,86%. "Rozar el 30% es muy difícil", ha enfatizado.

En todo caso, si se tiene en cuenta que desde hace unos días el goteo de aceptaciones entre minoritarios "es constante", habida cuenta de la "búsqueda exhaustiva" de accionistas de Sabadell que está haciendo el BBVA entre sus propios clientes con llamadas telefónicas "uno por uno", quizá el banco vasco podría sobrepasar la barrera del 30%, pero no ir mucho más allá, a juicio de González-Bueno. Para ello, Banco Sabadell toma en consideración que los minoritarios pudieran llegar a equivaler a entre un 3% y un 4% de los "síes".

De esta forma, el CEO del banco vallesano reacciona a la carta abierta publicada por el propio David Martínez Guzmán en El País donde explica por qué ha decidido acudir a la opa de BBVA.

A este respecto, el presidente del Sabadell, Josep Oliu, ha lamentado este lunes la decisión de Martínez de aceptar la oferta de BBVA sobre Sabadell centrándose en el beneficio: "Entiendo que los clientes no sabes ni qué son, que eres un inversionista de Wall Street y buscas maximizar beneficios".

Lo ha dicho a cuatro días de que finalice el plazo de aceptación, en una entrevista a RAC1 en la que ha reiterado que el proyecto del banco catalán tiene "una proyección española, con presencia nacional, que ayuda a los empresarios cuando pasan dificultades", que dista del proyecto internacional de BBVA, en sus palabras.