Santander aumenta un 15% el dividendo a cuenta en efectivo de 2025, hasta los 11,5 céntimos por acción

El consejo de administración de Banco Santander ha anunciado el pago de un dividendo a cuenta en efectivo con cargo a los resultados de 2025 de 11,5 céntimos de euro por acción, lo que supone un aumento del 15% respecto al mismo dividendo del año anterior.

El importe total que se devolverá a los accionistas como remuneración a cuenta de 2025 asciende a unos 3.400 millones de euros, equivalente aproximadamente al 50% del beneficio atribuido de Santander en el primer semestre. De esta cantidad, la mitad se abonará mediante un dividendo en efectivo de 11,5 céntimos por acción a partir del 3 de noviembre de 2025, y los aproximadamente 1.700 millones de euros restantes se distribuirán a través del programa de recompra de acciones lanzado en julio.

Está previsto que la distribución final con cargo a los resultados de 2025 se decida y anuncie en el primer trimestre de 2026, confirma el Santander.

La remuneración a cuenta con cargo a los resultados de 2025 representa una rentabilidad anualizada equivalente de más del 5%. Desde 2021, y tras finalizar el actual programa de recompra, Santander habrá recomprado más del 15% de sus acciones en circulación.

"Desde nuestro Investor Day del 2023, el dividendo en efectivo va camino de duplicarse, lo que demuestra el éxito de nuestra estrategia", subraya Ana Botín, presidenta de Banco Santander.

Santander alcanzó un beneficio atribuido récord de 6.833 millones de euros en el primer semestre de 2025, un 13% más que en el mismo periodo de 2024.

El banco cántabro ha reiterado que destinará un mínimo de 10.000 millones de euros a recompras de acciones con cargo a los resultados de 2025 y 2026 y al exceso de capital. Estas recompras serán adicionales a la distribución ordinaria de dividendos en efectivo.