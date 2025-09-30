Sabadell defiende que el BBVA infravalora en un 26% el banco mientras grandes accionistas anuncian que venden

La CNMV aún no se ha pronunciado sobre el precio de una posible segunda OPA si BBVA no logra el 50% de aceptación inicial.

El presidente de Sabadell, Josep Oliu, asegura que la decisión de Martínez no influirá en otros fondos, y ve improbable que BBVA alcance el 50% de aceptación.

David Martínez Guzmán, principal accionista privado del Sabadell, decide vender sus acciones a BBVA, mientras otros fondos como Algebris Investments también se suman a la venta.

El consejo de Banco Sabadell rechaza la OPA hostil de BBVA, alegando que infravalora la entidad en un 26% y recomienda a sus accionistas no vender.

Final de infarto el que se va a vivir en la última semana y media del periodo de aceptación de la opa hostil de BBVA a Banco Sabadell. Tras la oferta mejorada del 10% del primero, sin efectivo, y con una guerra de dividendos anunciada por uno y otro, el consejo de administración del banco catalán ha emitido su nuevo informe donde rechaza la operación y recomienda a sus accionistas no vender.

Aunque la postura del órgano ha sido consensuada por mayoría, lo cierto es que empiezan a salir las primeras grietas. Y una de ellas toma forma de mexicano. En concreto, del mayor inversor privado del Sabadell, David Martínez Guzmán, con un 3,86% de la entidad, que en un giro de guion ahora sí ha decidido vender sus títulos al BBVA.

Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell, ha justificado el rechazo mayoritario del consejo en que BBVA sigue infravalorando al banco vallesano en un 26%, dado que las estimaciones de valor objetivo que manejan internamente arrojan un precio fundamental de la acción de unos 4 euros. Y que la prima de la opa apenas existe, tan sólo en el entorno del 2% y tras haber estado en negativo durante muchas semanas.

Por tanto, Oliu se ha mostrado tajante al afirmar que "no creo que la decisión de Martínez vaya a tener ningún efecto de seguimiento por otros fondos", al tiempo que "es prácticamente imposible que el BBVA llegue al 50% de aceptación".

Pero la grieta ya empieza a ensancharse. En la tarde del martes se ha conocido que el fondo Algebris Investments, que controla un 0,05% del capital de Sabadell, también se ha sumado a la presión vendedora de los grandes inversores institucionales iniciada por el azteca.

El CEO de Algebris, Davide Serra, asegura a Bloomberg que, "tras los términos mejorados de la oferta, BBVA valora íntegramente las acciones de Sabadell".

César González-Bueno, consejero delegado de Banco Sabadell, ha reaccionado en rueda de prensa calificando a Algebris como "un chicharro". "Tiene menos acciones que yo, y yo no voy a ir a la opa", ha dicho en tono desafiante.

Martínez rompe la baraja

Entre tantas idas y venidas, Martínez Guzmán ha roto la baraja y podría decantar la opa a favor de BBVA. Respecto a él, Oliu ha aseverado que "Martínez nunca ha sido un inversor estratégico del banco".

"Es un inversor totalmente diferente a los demás: no busca dividendos y le dan igual los impuestos, porque su fondo está en un paraíso fiscal. Él cree en las consolidaciones, no sólo en banca, sino en cualquier industria", ha puesto en contexto.

Y ha añadido: "Es un inversor distressed y entró en el banco, y en otros bancos, en la gran crisis financiera. Pero Sabadell ha vuelto a una situación normal desde hace cuatro años y él ahora mira hacia otro lado".

Oliu ha reconocido que su confirmación de venta no le ha sorprendido y que la respeta, si bien González-Bueno ha matizado que no comprende el razonamiento económico, en referencia al mexicano.

CNMV y segunda opa

Ahora sólo queda saber en qué porcentaje de aceptación se queda el BBVA tras el 10 de octubre y después de que Carlos Torres, presidente del banco vasco, haya hecho un llamamiento generalizado para que más accionistas del Sabadell sigan a Martínez Guzmán. Y, en caso de obtener menos del 50%, cómo sería articulada la segunda opa obligatoria para hacerse con el control.

A raíz de las diferentes especulaciones del mercado, el CEO de Sabadell ha constatado que, a día de hoy, "es imposible decir, bajo el real decreto de opas, que será el mismo precio en una segunda opa".

"Ni se sabe, ni se puede saber ahora. La CNMV no se ha manifestado aún sobre el sistema utilizado para poner precio, ni el día en que lo va a hacer", ha advertido. Únicamente está fijado que tiene que ser equitativo.

Así pues, "no tenemos que decirle nada a la CNMV en ningún concepto, ni sobre pactos del BBVA con ningún accionista como David Martínez, ni sobre el precio de una hipotética segunda opa".