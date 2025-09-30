El Euríbor sube en septiembre y roza el 2,2% aunque las hipotecas todavía bajan en unos 800 euros al año

El Euríbor a doce meses enlazará en septiembre su segunda subida mensual consecutiva: cerrará el mes en torno al 2,17% después de que el Banco Central Europeo (BCE) haya frenado las bajadas de tipos de interés.

El aumento es de 0,056 puntos porcentuales respecto al valor medio de agosto, que fue del 2,114%. Además, es la tasa más alta registrada en los últimos seis meses.

A pesar de ello, el índice que se usa como referencia para la mayoría de hipotecas variables de España se encuentra en niveles inferiores a los de hace un año. Es decir, sigue dando buenas noticias a los hipotecados.

De hecho, el ahorro medio es de unos 800 euros al año, aunque varía en función del año de firma de la hipoteca, de la cantidad y del plazo de amortización acordado entre cliente y banco.

El nuevo repunte del Euríbor sigue al registrado en agosto. Entonces, el índice se elevó al 2,114% desde el 2,079% de julio. La subida supuso romper con una racha de seis meses consecutivos de bajadas, los que van de febrero a julio.

El repunte del Euríbor se extiende igual que lo hace la pausa en las bajadas de tipos del BCE. La institución presidida por Christine Lagarde decidió hace un par de semanas no tocar los tipos de interés. Se trata de la segunda reunión consecutiva en la que toma esta medida.

El guardián del euro dejó en el 2% la tasa aplicable a la facilidad de depósito, que es la que guía ahora la orientación de la política monetaria.

El BCE optó por guardar la pólvora tras haber ejecutado ocho recortes del precio del dinero entre junio de 2024 y junio de 2025, que rebajaron los tipos a la mitad: desde máximos del 4% al actual 2%.

Con la inflación de la eurozona en torno al 2% –el objetivo marcado por el BCE–, la autoridad monetaria ha adoptado un enfoque de prudencia y cautela, sin comprometerse a cambios inmediatos en los próximos encuentros

Este mensaje de ir “reunión a reunión” ha enfriado las expectativas de recortes rápidos de los tipos de interés, lo que afecta directamente al Euríbor.

El mercado no espera que el BCE mueva ficha en lo que resta de año. “Hay que dar por hecho que, a no ser que la situación económica se deteriore significativamente, el BCE ha terminado con sus recortes de tipos de interés”, explican los economistas de DWS.

Sólo “si las condiciones o las perspectivas económicas empeoran, es probable que se produzca un nuevo recorte”.

De producirse, y según anticipan en AllianceBernstein, esa bajada tendrá lugar en diciembre.

Unos 800 euros menos

Aunque el Euríbor subirá en septiembre respecto a agosto, el índice se mantendrá en niveles inferiores a los de hace un año. Respecto a septiembre de 2024, el descenso es de algo menos de 0,78 puntos porcentuales.

Sigue, por tanto, trayendo buenas noticias para quienes tengan una hipoteca variable que se revise en octubre.

Según los cálculos de Kelisto, para una hipoteca media en España con revisión anual, la bajada interanual del índice de referencia supondrá una rebaja de la cuota de 67 euros al mes. Es decir, unos 804 euros menos al año. El abaratamiento es del 8%.

Para una hipoteca de 100.000 euros que se revisara en octubre, la bajada sería de 41 euros al mes o unos 492 euros al año.

Si el préstamo hipotecario es de 200.000 euros, el ahorro sería de 82 euros menos al mes, o unos 994 euros al año, mientras que el ahorro de una hipoteca de 300.000 euros es de 123 euros mensuales, o 1.476 euros por ejercicio.

El análisis de HelpMyCash arroja unos datos similares. El ahorro de una hipoteca variable media de 150.000 euros a 25 años con un interés de euríbor más 1% es de unos 62 euros o casi 742 euros al año.

A pesar del repunte de septiembre, el Euríbor también cerrará el mes con un valor inferior al que tenía en marzo, y que era del 2,398%.

Por tanto, quienes en octubre tengan la revisión semestral de su hipoteca también se verán beneficiados, aunque en menor medida. La rebaja se situará entre los 108 y los 116 euros al año. Es un 2% menos.

Pero menos ahorro

En cualquier caso, las rebajas son más leves que las registradas en los meses anteriores, que superaban con creces los 100 euros mensuales y, por tanto, los 1.000 euros anuales en el caso de una hipoteca de 150.000 euros.

“A medida que el euríbor se estabiliza, los hipotecados verán también más estabilidad en sus cuotas”, diagnostica Simone Colombelli, director de Hipotecas del comparador y asesor hipotecario iAhorro.

Alerta, además, de que “llegará un punto en el que apenas noten los cambios de este indicador, sobre todo quienes hagan la revisión de su cuota cada seis meses”.

A pesar de ello, Colombelli prefiere “no crear alerta entre los hipotecados” porque “un euríbor cercano al 2% permite al mercado seguir en una dinámica muy positiva”. Cree que “los bancos podrían incluso mejorar sus ofertas un poco más en los casos que así lo consideren según el perfil del cliente”.

Entre el 2% y el 2,2%

Ante la perspectiva de que el BCE no mueva ficha lo que resta de año, salvo en el caso de un deterioro significativo de la economía de la eurozona, los expertos no creen que el Euríbor varíe mucho en los próximos meses.

En Kelisto consideran que el Euríbor podría cerrar el ejercicio en una horquilla de entre el 2% y el 2,1%. En HelpMyCash elevan un poco ese rango al situar al índice entre el 2,1% y el 2,2%.

La previsión sobre el Euríbor para 2025 que realizan otras entidades y organismos también experimenta algunos cambios.

Funcas, por ejemplo, ha revisado sus estimaciones para 2025 del 1,96% al 2%, con una horquilla que se mueve entre el 2% y el 2,15% de cara al cierre de este año.