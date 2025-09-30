El consejo del Sabadell rechaza la opa mejorada del BBVA pero el mexicano David Martínez se desmarca y dice que venderá

BBVA ofrece una acción nueva por cada 4,8376 de Sabadell y aprueba un dividendo récord de 32 céntimos por acción, pagando en efectivo tras la opa.

David Martínez Guzmán, principal inversor privado de Banco Sabadell, decide vender su participación del 3,86%, lo que podría influir en el resultado de la opa.

El consejo de administración de Banco Sabadell rechaza nuevamente la oferta de compra del BBVA, mejorada en un 10%, y recomienda a sus accionistas no vender.

Por segunda vez en dos semanas, el consejo de administración de Banco Sabadell vuelve a rechazar una oferta de compra por parte de BBVA. Esta vez, la mejorada en un 10%, sin pago en metálico y condicionada a hacerse con más del 50% del banco vallesano.

En un informe remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el consejo del Sabadell por mayoría -pero no por unanimidad- certifica que sigue sin ver con buenos ojos la opa (hostil) del BBVA y, por tanto, vuelve a aconsejar a sus accionistas no vender.

En su opinión, respaldada por los bancos de inversión asesores (Goldman Sachs, Morgan Stanley y Evercore), el precio es insuficiente y no reconoce el valor real del Sabadell.

Como en la ocasión previa, la posición del mexicano David Martínez Guzmán, el principal inversor privado de Banco Sabadell con un 3,86% del capital social, es clave. Ahora, sin embargo, ha decidido vender y da un vuelco a la situación de la opa.

Por el contrario, el resto de consejeros ha anunciado su intención de no acudir a la opa.

Cabe recordar que, tras la mejora anunciada y aprobada por la CNMV la semana pasada, el banco vasco ofrece una acción de BBVA de nueva emisión por cada 4,8376 títulos de Sabadell, sin efectivo, lo que supone un precio equivalente de 3,39 euros por título.

Entre tanto, este lunes BBVA sacó la artillería pesada para tentar a los accionistas dudosos del Sabadell en la recta final del periodo de aceptación, aprobando un dividendo récord a cuenta de los resultados de 2025 de 32 céntimos de euro brutos por acción, en efectivo, lo que supone un 10,3% más que en 2024.

Los accionistas de Banco Sabadell que hayan acudido al canje también recibirán este dividendo, dado que el pago del mismo se producirá tras la liquidación de la opa.

Como contraofensiva, el Sabadell ha anunciado que su consejo de administración, reunido este martes, ha procedido a incrementar el objetivo de remuneración al accionista con cargo al ejercicio 2025 desde su nivel actual de 1.300 millones de euros a alrededor de 1.450 millones.