Bruselas pide a España impulsar cuentas de ahorro en acciones y bonos con desgravaciones fiscales

La Comisión de Ursula von der Leyen ha recomendado este martes a España impulsar la introducción de cuentas de ahorro e inversión (SIA, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es redirigir parte de los ahorros acumulados en Europa a la financiación de las empresas y la economía productiva.

Se trata de cuentas que deben permitir a cualquier ciudadano invertir de forma fácil y segura en instrumentos financieros, como acciones, bonos y fondos de inversión. Se excluyen productos de alto riesgo y complejos, como algunos derivados o algunos criptoactivos.

La inversión a través de SIA debe ser posible a partir de tan solo 10 euros. A diferencia de los planes de jubilación, los inversores podrían retirar su dinero en cualquier momento.

Este tipo de cuentas ya existen en algunos países, como Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Eslovaquia y Suecia. Bruselas pretende que el resto de Estados miembros sigan su ejemplo, aplicando un modelo estandarizado a nivel de la UE.

El Ejecutivo comunitario anima a los Gobiernos a "promover activamente" el uso de estas cuentas de ahorro e inversión mediante incentivos fiscales. Las opciones que plantea incluyen deducciones de la base imponible, exenciones fiscales, aplazamiento de los impuestos o la aplicación de un tipo único a los activos mantenidos en una SIA.

Para simplificar el cumplimiento fiscal, los proveedores de estas cuentas (que pueden ser bancos, pero también empresas de inversión o neobrokers) podrían hacerse cargo de la recaudación de impuestos por cuenta del inversor y del intercambio de todos los datos pertinentes con Hacienda.

Los Estados miembros también deben apoyar la portabilidad de las cuentas de ahorro e inversión. Deben garantizar que el proceso de transferencia de cuentas y activos a nivel nacional o transfronterizo no constituya un hecho imponible o que cuestione los beneficios fiscales existentes

Bruselas sostiene que las cuentas de ahorro e inversión permitirán a los ciudadanos obtener mayores rendimientos por sus ahorros, en comparación con mantenerlos en depósitos bancarios. "Si bien la inversión conlleva riesgos, estos pueden gestionarse mediante la diversificación y un enfoque a largo plazo", alega.

"Nuestras simulaciones han demostrado que, en un escenario optimista, al trasladar parte de sus ahorros hacia inversiones productivas, los ciudadanos podrían aumentar la inversión en activos de la UE en más de 1,2 billones de euros en diez años", ha dicho la comisaria de Servicios Financieros, la portuguesa Maria Luís Albuquerque.

"Esto pondría a disposición de las empresas europeas fuentes adicionales de financiación, impulsando así el crecimiento económico y la creación de empleo en toda Europa, así como la competitividad europea", ha subrayado.

Financia Europa

En el caso de España, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha impulsado la creación de la etiqueta 'Financia Europa' para la inversión minorista, una iniciativa a la que se han sumado Alemania, Francia, Países Bajos, Portugal Estonia y Luxemburgo y que está previsto que se ponga en marcha en 2026.

Bruselas señala que esta etiqueta no es equivalente a una cuenta de ahorro e inversión, sino que se asigna a un conjunto más amplio de productos con el objetivo de promoverlos y aumentar su visibilidad.

No obstante, podría considerarse una iniciativa "complementaria", en el sentido de que los productos que se beneficien de ella también pueden ser elegibles para considerarse una SIA.

"La existencia de la etiqueta podría proporcionar a los inversores una información útil “de un vistazo” que les ayude si tienen preferencia por invertir en la economía de la UE en general", dice Bruselas.