BBVA aprueba un dividendo récord en plena opa a Sabadell de 32 céntimos por acción

Los dividendos vuelven al escaparate de la opa de BBVA sobre Banco Sabadell. El banco vasco ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que los accionistas de BBVA recibirán el próximo 7 de noviembre un dividendo a cuenta de los resultados de 2025 de 32 céntimos de euro brutos por acción, en efectivo, un 10,3% más que en 2024.

Este es el dividendo a cuenta más alto de la historia de BBVA, según el banco azul. Los accionistas de Banco Sabadell que hayan acudido al canje también recibirán este dividendo, dado que el pago del mismo se producirá tras la liquidación de la opa.

En su información privilegiada al supervisor, BBVA aclara que el importe neto por acción será de 0,2592 euros, con la correspondiente retención a cuenta del 19%, y que el último día de negociación de las acciones de BBVA con derecho a participar en el reparto será el 4 de noviembre.

No obstante, puntualiza BBVA, en el supuesto de que en el día 4 de noviembre la opa voluntaria realizada por BBVA sobre el 100% del capital de Banco de Sabadell haya tenido resultado positivo, pero no se haya liquidado efectivamente, la fecha de pago de la cantidad a cuenta del dividendo de 2025 acordada no tendrá lugar el 7 de noviembre, procediéndose a su pago tres días hábiles bursátiles en España después de la fecha en la que se haya liquidado la oferta de manera efectiva.

De tal forma que, en todo caso, la fecha ex-dividend sea posterior a la fecha de liquidación efectiva de la oferta, y "garantizando que los nuevos accionistas de BBVA como resultado de la oferta participen del dividendo".

Desde BBVA no han hecho pública ninguna estimación de a cuánto podría ascender el monto total de este dividendo, porque eso dependerá de cuántos accionistas de Banco Sabadell acepten el canje que propone el grupo presidido por Carlos Torres.

En estos momentos, con la oferta mejorada un 10%, es de una acción de BBVA de nueva emisión por cada 4,8376 títulos de Sabadell, sin efectivo, lo que supone un precio equivalente de 3,39 euros por título.