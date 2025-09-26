BBVA reconoce en una reunión con fondos españoles que está abierto a rebajar el umbral de aceptación de la opa a Sabadell

De un rotundo "no" a un "quizá". Depende de cómo se vayan dando las circunstancias en el periodo de aceptación, BBVA ya se abre a rebajar el umbral mínimo de aceptación de la opa a Banco Sabadell por debajo del 50%.

Así lo dejaron entrever Carlos Torres, presidente del banco vasco, y su equipo de relación con inversores en un encuentro el jueves con diversos fondos españoles.

Entre los presentes estuvieron gestoras bancarias rivales como Santander AM o CaixaBank AM. También fondos independientes como Abante.

Incluso, la propia gestora del banco azul, BBVA AM, dada la obligación fiduciaria que tiene el grupo con los tenedores de sus acciones, entre ellos sus propios clientes finales. También se conectaron online otra media decena de fondos.

En el citado encuentro, Torres y los suyos siguieron incidiendo en que el leitmotiv de la operación es la toma de control, es decir, hacerse con una mayoría. Si bien ya no descartan tener que entrar en el Sabadell con una participación por encima del 30% e inferior al 50% para ir escalando posiciones después, segunda opa obligatoria mediante. En los papeles presentados ante la SEC americana, ese escenario ya se había puesto sobre la mesa por precaución.

"Le dan una probabilidad reducida a bajar el límite de aceptación, que es lo que provocaría la segunda opa, pero se la dan", coinciden varias personas presentes en la reunión. La cita estaba programada con fondos locales que tienen tanto los títulos de BBVA como los de Sabadell en cartera.

La estrategia de BBVA va moderando sus posturas iniciales a medida que pasan los días, el mercado le sigue exigiendo una oferta mayor y la cúpula del Sabadell continúa enrocada en su rechazo a la transacción por infravalorar al banco vallesano.

No obstante, el consejo de Banco Sabadell tiene aún cuatro días por delante para emitir un nuevo informe de valoración para con sus accionistas una vez BBVA ha incrementado en un 10% su oferta, sin efectivo, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado la ampliación del folleto.

En el primer informe, con la oferta antigua, rechazaba la operación por unanimidad -salvo la abstención del mexicano David Martínez Guzmán- y recomendaba a sus accionistas no vender.

La acción de Sabadell

Otro tema que salió en el cara a cara entre los fondos españoles y los directivos de BBVA fue el rally bursátil de Banco Sabadell. "Quizá la premisa de que la acción del Sabadell ha subido por la oferta del BBVA es falsa. Sabadell, como el resto del sector, lo ha hecho muy bien porque se ha dado la vuelta a la rentabilidad de la banca en los últimos meses", esgrime un interlocutor participante en la cita.

En su opinión, "a Torres no se lo han puesto fácil, y él tampoco nos lo está poniendo fácil a nosotros" como inversores.

Dividendos del BBVA en riesgo

Prueba del progresivo ablandamiento que está llevado a cabo BBVA es que, en un suplemento al documento de exención en relación con la oferta que subió a la CNMV el jueves, el grupo presidido por Torres reconoce que "BBVA financiaría una eventual opa obligatoria posterior con sus recursos disponibles".

En la práctica, esto supondría poner en riesgo su proyección de dividendos para los próximos ejercicios. BBVA anunció en julio su intención de repartir entre sus accionistas 36.000 millones de euros en los próximos cuatro años: de ellos, 24.000 millones como retribución ordinaria y otros 12.000 millones por exceso de solvencia sobre el 12%.

Del total, su previsión es distribuir 13.000 millones a corto plazo.

De hecho, desde el Sabadell ya habían advertido sobre esta tesitura. Que si BBVA ampliara capital para una segunda opa, diluyera a los accionistas de Banco Sabadell que hubieran aceptado la primera. O que, si la segunda opa se hiciese con su propio capital, el reparto de dividendos para los accionistas de BBVA fuera menor.