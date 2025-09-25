Junts pide a la CNMV que no autorice la opa de BBVA si no supera el 50% del Sabadell

Junts pide a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que no autorice la oferta pública de adquisición (opa) de BBVA al Banco Sabadell si no logra convencer a más del 50% de sus accionistas.

La formación catalana asegura que estará "atenta al papel de la CNMV y del Banco de España".

Hay que recordar que el BBVA ha comunicado en los últimos días que si no logra hacerse con más del 50% de los títulos, podría seguir adelante siempre y cuando lograse una aceptación superior al 30% del capital social.

En ese caso, como ha contado EL ESPAÑOL, esa segunda opa podría ser en (acciones y efectivo) pero debe darse la oportunidad al accionista de ser sólo una compensación en metálico.

Junts afirma que es evidente que "las condiciones del Gobierno no han sido contundentes para frenar la operación y debería haber ido más lejos".

A su juicio, la desaparición del "perjudicaría al sistema bancario del país y su economía productiva, especialmente pymes. También a los intereses de Cataluña".