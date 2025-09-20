Los fondos de arbitraje caen al 3% en el capital de Sabadell ante su convicción de que la opa de BBVA no saldrá adelante

BBVA sigue amarrado a que no mejora su oferta sobre Banco Sabadell y, ante esta tesitura, el mercado sirve de termómetro para constatar que, salvo giro de guion de última hora, la opa tiene muy pocas posibilidades de prosperar.

Los fondos de inversión arbitrajistas, aquellos que toman posiciones en las compañías que van a ser opadas para llevarse una ganancia con la prima ofrecida por el comprador, están en mínimos dentro del capital de Sabadell. En concreto, en el 3%.

Normalmente, en operaciones de absorción de este tipo, los fondos de arbitraje suelen aparecer con entre un 20% y un 25% de la empresa objeto de compra si tienen la certeza de que la operación llegará a buen puerto.

En el caso de Banco Sabadell, y según fuentes del mercado, este porcentaje nunca ha sobrepasado el 5,5% desde que en mayo de 2024 el BBVA lanzara su opa hostil contra el banco vallesano. Dicho de otra forma, los fondos de arbitraje de fusiones descuentan que la opa será un fiasco al precio actual.

Cabe recordar que la prima de la opa de BBVA a Banco Sabadell hoy es negativa y se sitúa en torno al -7,5% tras haber estado a finales de la semana pasada en el -5%. En los últimos días, ha reculado desde niveles del -10%. Incluso, meses antes llegó al -14,5%. Pero, aun así, sigue en niveles negativos. Desde Banco Sabadell no han hecho comentarios.

Vender a mercado

Con la prima de precio en negativo, algunos analistas ya aconsejan a los accionistas del Sabadell vender sus títulos al mercado antes que cederlos al BBVA. Renta 4 ha sido una de esas firmas.

Los fondos arbitrajistas actúan de guía en este sentido. Su postura es la de asumir pocos riesgos: ganan un margen no tan elevado como en otras transacciones, pero sí con una gran certeza de hacerlo.

Pero las numerosas incertidumbres que rodean a esta operación -regulatorias con la intrusión del Gobierno o unos plazos muy elevados para la fusión-, así como su diseño en acciones y efectivo por parte de BBVA, priorizando el canje en acciones, han espantado a este tipo de fondos. Y eso es mala señal para el BBVA.