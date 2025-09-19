González-Bueno asegura que ningún cliente de Sabadell con acciones de la entidad ha aceptado la oferta del BBVA

A día de hoy "ningún cliente del Sabadell con acciones de la entidad ha aceptado la oferta del BBVA". Así lo asegura el consejero delegado de la entidad vallesana, César González-Bueno.

Unos datos que ha desvelado y de los que dispone porque cerca del 80% de los títulos de minoritarios están depositados en el propio banco.

Eso sí, el consejero delegado del Sabadell reclama al BBVA que desvele cómo va el proceso de aceptación en este momento, pues "ellos disponen de toda la información" e incluiría también el sentir de los accionistas mayoritarios.

En cualquier caso, el CEO del Sabadell cree que hay un rechazo unánime porque "esta operación al precio actual no tiene ningún sentido".

Dice González-Bueno que en estos momentos la opa tiene además grandes incertidumbres que están provocando una "información asimétrica", ya que el BBVA está jugando a dos bandas.

¿Por qué? Porque Carlos Torres, el presidente del banco vasco, asegura día tras día que no va a subir el precio de la operación, pero "no se ha comprometido a no hacerlo por escrito".

Eso explica, dice González-Bueno, que "el 70% de los inversores internacionales crean que habrá una mejora de precio" mientras que otros, sobre todo minoritarios, creen lo contrario.

González-Bueno ha hecho estas declaraciones en un desayuno informativo de Nueva Economía en el que ha estado acompañado de su presidente, Josep Oliu.