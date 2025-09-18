ING ficha en EVO (Bankinter) a Juan Rosas para tomar el relevo de Almudena Román

ING sigue poniendo los mimbres para su nueva etapa de crecimiento en España. El banco ha nombrado a Juan Rosas, procedente de EVO Banco, como nuevo director general de Desarrollo de Negocio para España y Portugal, un puesto que hasta hace pocos meses era ocupado por Almudena Román, quien en verano abandonó la entidad tras 26 años en ella.

Desde esta posición, Rosas acelerará el desarrollo del segmento de banca para empresas y pymes, y asesorará directamente al CEO de la entidad, Alfonso Tolcheff, en proyectos estratégicos clave para el crecimiento de la entidad, tal y como explica ING en un comunicado.

Rosas se incorpora al Comité de Dirección de ING España y Portugal y reportará directamente a Tolcheff.

Con más de veinte años de experiencia en banca, consultoría y transformación digital, Rosas ha desempeñado distintos cargos de alta dirección en el sector financiero. En los últimos años ha sido director general adjunto de EVO Banco, liderando la transformación comercial y tecnológica de la entidad y participando en su integración en Bankinter.

Previamente ocupó posiciones de responsabilidad en Bankinter, entre ellas director de Retail, impulsando nuevas líneas de negocio, el crecimiento de segmentos clave y proyectos de digitalización a gran escala. Su trayectoria se inició en McKinsey en Madrid y Nueva York.

ING comunica este fichaje pocos días después de haber revolucionado el mercado bancario con el anuncio de su futura apertura de una oficina flagship en la plaza de Colón, en el centro de Madrid, donde antes estuvo la sede del antiguo Banco Madrid. Una flagship propiedad de Inbest GPF Socimi donde ING será inquilino por largo plazo y que tendrá tres plantas con 1.800 metros cuadrados.