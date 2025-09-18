BBVA manda a directivos históricos del grupo a 'evangelizar' sobre la opa en los feudos del Sabadell

Los viejos rockeros nunca mueren. Con esta máxima, está BBVA planteando su gira por algunos de los feudos de Banco Sabadell para evangelizar a sus pequeños accionistas de cara a que le cedan sus títulos en la opa, abierta hasta el 7 de octubre. Y a esa gira se ha llevado a directivos históricos de la casa.

El banco vasco ha emprendido una tournée por Cataluña, País Vasco, Alicante, Asturias y Madrid, que le llevará a ciudades como Barcelona, Girona, Lleida, Donostia, Bilbao, Alicante, Madrid, Gijón u Oviedo. Por ahora, ya ha pasado por Sabadell y Terrassa.

En el primer encuentro, BBVA eligió como enlace y punta de lanza a altos directivos como Alberto Calvo, director global de Relación con Inversores y antiguo jefe de su banca privada; Néstor Tamayo, gestor sénior de Estrategia, Proyectos, Control y Reporting en Relación con Inversiones; y Javier Llinares, director de Red Banca Comercial España.

No es seguro que estos directivos hagan la gira al completo, pero todo parece indicar que serán los principales cabecillas de la ofensiva de BBVA en los feudos del Sabadell. Muchos de ellos proceden de la vieja Argentaria.

Además de ellos, desde la sede de BBVA en La Vela se les ha mandado acompañar de directivos locales en las zonas objeto de visita. En la primera, por ejemplo, también estuvieron presentes Andrés Cabello, director de zona del Vallès Occidental; José Ballester (director territorial) y Francisco Pla (director regional para Cataluña), aunque no intervinieron en la presentación.

Varios asistentes en la Fundació 1859 Caixa Sabadell han relatado a este medio cómo transcurrió esa primera reunión.

Uno de ellos la describe como "muy floja". Hubo entre 30 y 40 oyentes, se habló tanto en castellano como en catalán, y la conversación estuvo dirigida por Calvo y Llinares.

Unnim y Catalunya Banc

"No hablaron de fiscalidad, ni de su exposición y riesgos a los mercados emergentes como Turquía o México. Patinaron en la explicación de los dividendos futuros y las fechas límite para el periodo de aceptación y una hipotética mejora de la oferta", resume este asistente.

Por el contrario, sí repitieron "una y otra vez" que, "por debajo del 50,01% de aceptación, ellos se irán a casa". BBVA mantiene que busca el control total del Sabadell.

Como vinculación con Cataluña, el argumentario de Calvo y Llinares pivotó sobre las recientes absorciones de entidades catalanas, lo que supuestamente le da al BBVA cierto arraigo al territorio.

El banco azul integró Unnim Banc en 2012, nacido de la fusión de varias cajas catalanas, así como Catalunya Banc, integrado en 2016 y que anteriormente agrupaba a Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa.

Una crítica recurrente entre los asistentes a la primera cita es que "no dieron paso a las preguntas de los que estábamos físicamente allí, sólo a preguntas online que parecían ya predeterminadas a su favor".