Openbank estrena su plataforma de criptomonedas en Alemania y España

Openbank, el banco digital del Santander, se une al creciente grupo de entidades que ya permiten operar con las principales criptomonedas que cotizan en el mercado.

Desde hoy, Openbank permitirá comprar, vender o custodiar bitcoin, ether, litecoin, polygon y cardano, junto con el resto de sus inversiones, dentro de las garantías y protección al inversor que ofrece el reglamento europeo MiCA.

La oferta de criptos ya está disponible para todos los clientes de Openbank en Alemania y "en pocas semanas lo estará en España", según la entidad.

A lo largo de los próximos meses, Openbank ampliará su oferta de criptodivisas disponibles y ofrecerá nuevas funcionalidades como la conversión entre diferentes criptos.

El nuevo servicio cuenta con comisiones del 1,49% sobre la compraventa de activos (con un mínimo de un euro por operación) y sin comisión por custodia de valores.

Actualmente, Openbank ofrece un servicio de inversión automatizada roboadvisor, un catálogo de más de 3.000 acciones, 3.000 fondos de inversión de casi 125 gestoras y más de 2.000 fondos cotizados o ETF.

También tiene un bróker con herramientas de IA que proporcionan precios objetivo para más de 1.000 acciones de Europa y Estados Unidos.