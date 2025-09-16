Openbank estrena su plataforma de criptomonedas en Alemania y España
Permitirá comprar, vender o custodiar bitcoin, ether, litecoin, polygon y cardano.
Openbank, el banco digital del Santander, se une al creciente grupo de entidades que ya permiten operar con las principales criptomonedas que cotizan en el mercado.
Desde hoy, Openbank permitirá comprar, vender o custodiar bitcoin, ether, litecoin, polygon y cardano, junto con el resto de sus inversiones, dentro de las garantías y protección al inversor que ofrece el reglamento europeo MiCA.
La oferta de criptos ya está disponible para todos los clientes de Openbank en Alemania y "en pocas semanas lo estará en España", según la entidad.
A lo largo de los próximos meses, Openbank ampliará su oferta de criptodivisas disponibles y ofrecerá nuevas funcionalidades como la conversión entre diferentes criptos.
El nuevo servicio cuenta con comisiones del 1,49% sobre la compraventa de activos (con un mínimo de un euro por operación) y sin comisión por custodia de valores.
Actualmente, Openbank ofrece un servicio de inversión automatizada roboadvisor, un catálogo de más de 3.000 acciones, 3.000 fondos de inversión de casi 125 gestoras y más de 2.000 fondos cotizados o ETF.
También tiene un bróker con herramientas de IA que proporcionan precios objetivo para más de 1.000 acciones de Europa y Estados Unidos.