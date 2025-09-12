El inversor mexicano de Sabadell pide subir la oferta a BBVA y confía en un nuevo Gobierno que suavice la fusión

El inversor mexicano David Martínez Guzmán se ha convertido en pieza clave de la opa hostil de BBVA sobre Banco Sabadell. En el informe que este viernes ha publicado el consejo del Sabadell sobre la oferta, se concluye el rechazo por unanimidad del órgano, recomendando a sus accionistas no vender.

Sin embargo, el mexicano, principal accionista privado con un 3,86% del capital, se ha abstenido, "sin perjuicio de su conformidad con la opinión indicada por el banco". Esto deja la puerta abierta a segundas intenciones por parte de Martínez Guzmán.

En el informe se recoge su postura: "A mi juicio, la operación presentada por BBVA constituye la estrategia acertada para las dos instituciones, aunque a un precio que hoy la hace irrealizable. Por esta razón, me adhiero al rechazo de la oferta y he decidido no participar en ella con las acciones que represento, ni con las mías propias ni con las gestionadas a través del fondo Fintech Europe, S.à r.l.".

Básicamente, su abstención se produce por dos motivos: espera a que un hipotético cambio de Gobierno allane la fusión de ambos bancos si la opa sale adelante con más del 50% y que, por tanto, rebaje o anule los requisitos impuestos por Pedro Sánchez y Carlos Cuerpo, al tiempo que pide a BBVA una oferta mayor.

"Considero imperativo que el sistema bancario español y europeo continúe en un proceso de consolidación, y esta operación ofrece a sus accionistas ese camino. Las medidas adoptadas por el gobierno español inevitablemente retrasarán este proceso de eficiencia económica y espero que la política, siempre cambiante, reconsidere las restricciones impuestas en caso de que hubiera una operación exitosa", dice sobre el primer aspecto.

En cuanto al segundo punto, asevera lo siguiente: "Con respecto al precio, solicito respetuosamente a BBVA que lo reconsidere y presente una oferta competitiva, a un precio que permita alcanzar la aceptación de, al menos, el 50% de los accionistas del Banco Sabadell".

Con todo, el mexicano aprovecha para lanzar un dardo al consejo del Sabadell en lo que toca al contenido del informe: "Dado que no comparto algunas de las opiniones y argumentos expresados, prefiero abstenerme".