La Fundación Unicaja crea su propio 'holding' inversor con el objetivo de superar los 350 millones en 2028

La Fundación Unicaja ha anunciado la creación de su propio holding inversor, Fundatia, con una cartera inicial de 180 millones de euros, aunque con la previsión de superar los 350 millones de euros a finales de 2028.

El organismo ha explicado que el objetivo de esta nueva sociedad es diversificar los ingresos para el desarrollo de la obra social, aumentando su autonomía y reduciendo la dependencia del dividendo de su participación en Unicaja; el impulso del tejido empresarial andaluz, y la promoción de vivienda social.

"Con esta apuesta, la institución da un gran paso estratégico afianzando su posición como actor clave en el desarrollo socioeconómico de la región", agrega a través de un comunicado.

El presidente de la fundación, José M. Domínguez, y el director general de la institución, Sergio Corral, han presentado este jueves esta sociedad de responsabilidad limitada y con capital 100% de la fundación, así como un proyecto social basado en la inversión en viviendas de protección oficial para el alquiler, que se articulará a través de la sociedad promotora inmobiliaria LiveUpp.

Fundatia llevará a cabo su actividad a través de tres líneas de negocio: la inversión en empresas no cotizadas, la inversión en activos financieros de renta fija y variable, y una promotora inmobiliaria.

La institución ha especificado que no se incluirá en esta sociedad la participación del 31,22% que tiene en Unicaja, por lo que su titularidad seguirá dependiendo directamente de la fundación.

Tampoco formarán parte de Fundatia las sociedades de titularidad 100% que la fundación emplea para el desarrollo indirecto de su obra social, como Fundalogy, creada en 2018, y Baloncesto Málaga.

Composición

El consejo de administración de Fundatia está compuesto por José M. Domínguez Martínez (presidente), Federico Beltrán, Sergio Corral, Juan Luis Galán, María Mata, Ignacio Peinado, Esther Sánchez, Alicia Vicente y Álvaro Villacorta.

Su director general es Rafael Moreno, exdirector de Abante en Málaga y viejo conocido de la casa porque ya formó parte de Unicorp durante la primera parte de su carrera, y el secretario y vicesecretario del consejo son, respectivamente, Manuel Atencia y Antonio Jesús López.

Fundatia ha sido diseñado con un patrón similar al de CriteriaCaixa. El brazo inversor de la Fundación 'la Caixa', que recientemente ha nombrado como director general a José María Méndez (ex Ceca-Cecabank), acumula activos por valor de 37.300 millones de euros. El presupuesto de la Fundación 'la Caixa' para 2025 es de 655 millones.