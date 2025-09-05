Torres (BBVA) se reafirma en su intención de hacerse con al menos el 50% de Sabadell y no descarta mejorar la oferta

BBVA está determinado a hacerse con el control de Sabadell. Los gestores de la entidad mantienen que la opa que lanzó hace ya 16 meses solamente saldrá adelante si logra, al menos, el 50,01% de los votos de los accionistas de Sabadell, al tiempo que no descartan del todo una mejora de la oferta.

Durante las últimas horas había habido algunos rumores en torno a la posibilidad de que BBVA rebajara el umbral de aceptación de la opa al 30%, si bien este viernes en rueda de prensa sus gestores han sido muy claros rechazando esta opción.

"Lo que está clarísimo es que hemos condicionado la oferta a la obtención de más de la mitad de los derechos de voto y esa condición está ahí por una razón y es que queremos controlar Sabadell y nuestra intención es mantenerla y no retirarla, por eso la hemos puesto", ha afirmado Carlos Torres, presidente de BBVA, durante la presentación del folleto ante la prensa.

De hecho, ha aclarado que, en el caso de que BBVA obtenga menos del 50,01% de los votos favorables, "la opa se declararía no exitosa". "Y no pasa absolutamente nada, porque tenemos un proyecto en BBVA y ya hoy hemos demostrado bastante evidencia de que somos uno de los bancos mejores en todas las dimensiones".

"No voy a quejarme ni a llorar tampoco. Ha llegado el momento de que decidan los accionistas de Sabadell", ha dicho Torres, para quien BBVA es un "bancazo" que "tiene un proyecto muy potente".

Mejora de la oferta

Por otra parte, el presidente de BBVA no ha rechazado tajantemente que no vaya a mejorar el precio de la oferta, ni siquiera según avance el periodo de aceptación de 30 días, que se desarrollará entre el 8 de septiembre y el 7 de octubre.

Torres ha insistido en que las condiciones puestas sobre la mesa son las que el banco quiere que sean vigentes y que "la oferta es la que es", pero no ha rechazado de forma clara que la opa no se vaya a mejorar.

"Es una oferta muy atractiva, con una prima muy superior a la de otras operaciones similares y posteriores", ha insistido Torres, para quien las condiciones de la oferta "deberían llevar a los accionistas de Sabadell a aceptar la oferta".

Así, "en la medida en la que más del 50% de los derechos de voto accedan a la operación, irá adelante y, si no es así, no, y no pasa nada tampoco", ha defendido Torres, rechazando que una hipotética opa fallida sea un fracaso.

"La oferta es la que es, incluye una condición mínima, una ecuación de canje, un periodo de aceptación de 30 días, y nuestra intención no es cambiar nada de eso. Es una ecuación de canje tremendamente atractiva", ha dicho.