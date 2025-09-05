Revolut ficha al presidente de Sanofi y exCEO de Société Générale para liderar el banco en Europa Occidental

Revolut ha fichado como nuevo presidente para su negocio en Europa Occidental a Frédéric Oudéa, actual presidente de Sanofi, quien fuera consejero delegado de Société Générale durante quince años, hasta 2023.

Según ha informado el banco en un comunicado, el directivo, que compatibilizará ambos cargos, aportará al neobanco su experiencia en procesos de transformación, como los llevados a cabo en BoursoBank y SG Forge.

"Su conocimiento será clave a medida que Revolut siga creciendo en tamaño, alcance geográfico y líneas de negocio", indican desde la entidad, que tiene ya más de 60 millones de clientes y que ha fijado París como sede de su negocio en Europa Occidental.

La apertura de esta sede está respaldada con un plan de inversión de 1.000 millones de euros y la intención de solicitar una licencia bancaria en Francia, reafirmando así su compromiso a largo plazo con el ecosistema local.

Desde entonces, la compañía ha presentado su plan de contratación para Francia y Europa Occidental y ha nombrado a Béatrice Cossa-Dumurgier como consejera delegada de Revolut en Europa Occidental.

El neobanco está ultimando la creación de un consejo de administración para Europa Occidental, compuesto por expertos en los sectores financiero, regulatorio y digital. El mismo ya tiene varios miembros, más allá de Oudéa y Cossa-Dumurgier.

Se trata de Brigitte Cantaloube, consejera independiente no ejecutiva; Pierre Décoté, responsable de riesgos y de compliance del grupo; Siddhartha Jajodia, chief banking officer, y Pascal Pincemin, consejero independiente no ejecutivo.

Comité ejecutivo

De forma paralela, Revolut está constituyendo un comité ejecutivo de Europa Occidental, encargado de definir la estrategia a largo plazo de la compañía en la región y de llevarla a la práctica de manera eficaz y responsable.

En el mismo, además de la consejera delegada, estarán Jean Lecomte, consejero delegado adjunto y responsable operativo del grupo; Kawtar Adlani, directora financiera; Jean-Sebastien Goetschy, responsable de información; Marion Goyenetche, responsable de legal; Bastien Moreno, responsable de auditoría interna, y Aurélie Ranouil, responsable de compliance.

De momento, la entidad está desarrollando un proceso de selección para incorporar a un responsable de riesgos, que se incorporará al comité ejecutivo próximamente.

"Con esta nueva estructura, Revolut refuerza su preparación para operar con plena responsabilidad a gran escala y avanza en su compromiso con los estándares de gobernanza y regulación, en paralelo a la tramitación de su licencia bancaria en Francia", informa el neobanco en un comunicado.