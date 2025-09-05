La CNMV autoriza la opa de BBVA por el 100% del Sabadell

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado el folleto de la opa que BBVA lanzó sobre el 100% del capital de Sabadell en mayo de 2024.

La oferta ha sido lanzada finalmente por un canje de una acción nueva de BBVA por cada 5,5483 de Sabadell, a lo que se suma el pago de 0,7 euros en efectivo por cada intercambio, como se ha informado este viernes.

El regulador aprueba el folleto 16 meses después de que BBVA trasladara al consejo de Sabadell una propuesta de fusión.

El grupo que preside Carlos Torres anunció en mayo de 2024, cuando lanzó la opa sobre el Banco Sabadell, que ajustaría el canje de la operación al pago de dividendos de ambas entidades, lo que le llevó a actualizar la oferta en octubre de ese año y el pasado abril.

La finalidad de estos ajustes, previstos desde que se lanzó la operación, es mantener equivalentes las condiciones económicas de la oferta, después de los pagos de dividendos por ambas entidades, si bien el Sabadell ha alertado en alguna ocasión de que empeoran.

En su día, el BBVA proponía a los accionistas del Sabadell una acción nueva del banco por cada 4,83 del Sabadell; posteriormente, en octubre, ajustó esa oferta y planteó el pago de 29 céntimos de euro en efectivo y una acción nueva por cada 5,019 del Sabadell, teniendo en cuenta los dividendos que pagaban ese mes ambas entidades.

